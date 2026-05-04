Horóscopo del día: martes, 5 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 5 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Tu jornada laboral estará marcada por decisiones rápidas ante cambios externos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Debes tener prudencia en temas económicos, es mucho mejor conservar que arriesgar.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

La comunicación clara te ayudará a evitar malentendidos en el ámbito sentimental.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Vas a tener que afrontar un ambiente algo inestable en tu trabajo, céntrate en lo tuyo.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En el amor disfrutarás de un momento favorable si actúas con sinceridad.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Tu buena organización será clave para afrontar posibles imprevistos en tu trabajo.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Para mejorar tu salud necesitas un mayor equilibrio y desconexión informativa.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En el aspecto sentimental la pasión será muy alta, pero debes tener cuidado con los choques.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

En el amor necesitas encontrar tu espacio personal para mantener la armonía.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Te asignarán más responsabilidades en el trabajo que demostrarán tu capacidad de liderar.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Durante el día de hoy tendrás sorpresas en el amor que pueden alterar la rutina.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Hoy conseguirás una conexión profunda si consigues mantener los pies en la Tierra.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.