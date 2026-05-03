Horóscopo del día: lunes, 4 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 4 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Notarás una mejoría progresiva en tu salud, aunque aún necesitas dosificar los esfuerzos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Conseguirás estabilidad en tu trabajo que te permitirá avanzar con seguridad.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el aspecto sentimental la comunicación será muy fluida, lo que fortalecerá los vínculos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Una mejora en el ambiente de trabajo permitirá que haya una mayor colaboración.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

La jornada de hoy puede ser un buen momento para tomar la iniciativa en el amor.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Si eres capaz de mantener una actitud mucho más flexible mejorará el clima amoroso.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Hoy conseguirás tomar decisiones con mayor claridad después de días de muchas dudas.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En tu trabajo serás capaz de controlar mucho mejor las presiones externas.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Se producirán cambios en el en-torno laboral que poco a poco conseguirás encajar.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Tu capacidad productiva será muy alta y te permitirá realizar avances importantes.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En el aspecto sentimental tendrás sorpresas agradables en el entorno más cercano.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Tu intuición será un aspecto clave que ayudará a actuar con acierto en tu trabajo.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.