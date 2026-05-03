ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 4 de mayo
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 4 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Notarás una mejoría progresiva en tu salud, aunque aún necesitas dosificar los esfuerzos.
21 abril - 20 mayo
Conseguirás estabilidad en tu trabajo que te permitirá avanzar con seguridad.
21 mayo - 21 junio
En el aspecto sentimental la comunicación será muy fluida, lo que fortalecerá los vínculos.
22 junio - 22 julio
Una mejora en el ambiente de trabajo permitirá que haya una mayor colaboración.
23 julio - 23 agosto
La jornada de hoy puede ser un buen momento para tomar la iniciativa en el amor.
24 agosto - 23 septiembre
Si eres capaz de mantener una actitud mucho más flexible mejorará el clima amoroso.
24 septiembre - 23 octubre
Hoy conseguirás tomar decisiones con mayor claridad después de días de muchas dudas.
24 octubre - 22 noviembre
En tu trabajo serás capaz de controlar mucho mejor las presiones externas.
23 noviembre - 21 diciembre
Se producirán cambios en el en-torno laboral que poco a poco conseguirás encajar.
22 diciembre - 20 enero
Tu capacidad productiva será muy alta y te permitirá realizar avances importantes.
21 enero - 19 febrero
En el aspecto sentimental tendrás sorpresas agradables en el entorno más cercano.
20 febrero - 20 marzo
Tu intuición será un aspecto clave que ayudará a actuar con acierto en tu trabajo.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.
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