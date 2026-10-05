Horóscopo del día: martes, 6 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 6 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Procura dosificar tus energías. En el trabajo conseguirás resolver un asunto que parecía complicado.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Hoy es un buen día para que plantees iniciativas en el trabajo que tendrán una buena acogida.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Una actividad al aire libre te beneficiará. En el amor surgirá una ocasión para conocer a alguien..

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En lo laboral te verás obligado a modificar algunos planes. La sinceridad fortalecerá la confianza en pareja.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Una propuesta laboral despertará tu interés. Hoy vivirás momentos de especial complicidad con tu pareja.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Evita los esfuerzos innecesarios. Tu experiencia podrá resultar decisiva en un problema en el trabajo.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Un poqueño contratiempo laboral te exigirá un poco más de paciencia. Una reconciliación devolverá armonía a tu pareja.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Te vendrá bien cambiar de ambiente. Una mirada revelará sentimientos ocultos hacia alguien cercano.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Presta atención a las molestias musculares. Tendrás ocasión de ampliar tus contactos laborales.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Encontrarás tiempo para recuperar fuerzas. Tus gestiones en el trabajo comenzarán a dar resultados

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Necesitas momentos de tranquilidad. Una decisión económica requerirá prudencia. Alguien del pasado volverá a aparecer.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Tu ánimo mejorará notablemente en el día de hoy. Recibirás ayuda en el trabajo en el momento oportuno.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.