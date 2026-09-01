ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 2 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este miércoles, 2 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Tus decisiones en el trabajo favorecerán nuevos avances. Una sorpresa aumentará la complicidad con tu pareja.
21 de abril - 20 de mayo
Una oportunidad laboral merecerá toda tu atención. En el amor encontrarás mayor tranquilidad sentimental.
21 de mayo - 21 de junio
Procura respetar mejor tus descansos. En el aspecto sentimental alguien mostrará claramente su interés.
22 de junio - 22 de julio
Recuperarás energía progresivamente durante el día. En tu trabajo resolverás un asunto bastante complicado.
23 de julio - 22 de agosto
Modera algunos excesos durante la jornada. Durante el día de hoy la pasión amorosa recuperará protagonismo.
23 de agosto- 21 de septiembre
Hoy avanzarás en tus objetivos previstos en el trabajo. Una conversación resolverá ciertas diferencias en el aspecto sentimental.
22 de septiembre - 22 de octubre
Es posible que lleguen noticias profesionales muy favorables. En el amor disfrutarás de momentos especialmente agradables.
23 de octubre - 21 de noviembre
Necesitarás desconectar de algunas preo-cupaciones. En el ámbito laboral defenderás con éxito tus intereses.
22 de noviembre - 20 de diciembre
Surgirá una ocasión en tu trabajo que te ayudará a destacar. Una ilusión sentimental puede sorprenderte.
21 de diciembre - 19 de enero
Procura evitar esfuerzos demasiado prolongados. En tu trabajo obtendrás resultados gracias a tu constancia.
20 de enero -18 de febrero
Durante la jornada de hoy encontrarás mayor equilibrio. Vivirás una situación amorosa inesperadamente emocionante.
19 de febrero - 20 de marzo
Contarás con una colaboración laboral importante. La comprensión fortalecerá tu relación sentimental.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este martes.
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