Horóscopo del día: miércoles, 2 de septiembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este miércoles, 2 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ Aries

21 de marzo - 20 de abril

Tus decisiones en el trabajo favorecerán nuevos avances. Una sorpresa aumentará la complicidad con tu pareja.

♉ Tauro

21 de abril - 20 de mayo

Una oportunidad laboral merecerá toda tu atención. En el amor encontrarás mayor tranquilidad sentimental.

♊ Géminis

21 de mayo - 21 de junio

Procura respetar mejor tus descansos. En el aspecto sentimental alguien mostrará claramente su interés.

♋ Cáncer

22 de junio - 22 de julio

Recuperarás energía progresivamente durante el día. En tu trabajo resolverás un asunto bastante complicado.

♌ Leo

23 de julio - 22 de agosto

Modera algunos excesos durante la jornada. Durante el día de hoy la pasión amorosa recuperará protagonismo.

♍ Virgo

23 de agosto- 21 de septiembre

Hoy avanzarás en tus objetivos previstos en el trabajo. Una conversación resolverá ciertas diferencias en el aspecto sentimental.

♎ Libra

22 de septiembre - 22 de octubre

Es posible que lleguen noticias profesionales muy favorables. En el amor disfrutarás de momentos especialmente agradables.

♏ Escorpio

23 de octubre - 21 de noviembre

Necesitarás desconectar de algunas preo-cupaciones. En el ámbito laboral defenderás con éxito tus intereses.

♐ Sagitario

22 de noviembre - 20 de diciembre

Surgirá una ocasión en tu trabajo que te ayudará a destacar. Una ilusión sentimental puede sorprenderte.

♑ Capricornio

21 de diciembre - 19 de enero

Procura evitar esfuerzos demasiado prolongados. En tu trabajo obtendrás resultados gracias a tu constancia.

♒ Acuario

20 de enero -18 de febrero

Durante la jornada de hoy encontrarás mayor equilibrio. Vivirás una situación amorosa inesperadamente emocionante.

♓ Piscis

19 de febrero - 20 de marzo

Contarás con una colaboración laboral importante. La comprensión fortalecerá tu relación sentimental.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este martes.