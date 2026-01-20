Horóscopo del día: miércoles, 21 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 21 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy te conviene bajar el tono y escuchar más. Una charla sincera arreglará las tensiones.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Durante el día de hoy vas a conseguir aclarar asuntos pendientes en tu trabajo.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Tendrás reuniones y acuerdos favorecedores, aprovecha el día para negociar.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Tu intuición te guiará muy bien, confía en ella pero revisa detenidamente todos los detalles.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Te pedirán que asumas el liderazgo, así que toma el mando con elegancia, no con orgullo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Te conviene soltar el control y disfrutar más, procura tener me-nos análisis y más corazón.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Es muy posible que recibas buenas noticias si mantienes la diplomacia y la paciencia.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

A nivel de pasión tendrás un alto nivel de pasión, pero ten cuidado con los celos o suposiciones.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te encontrarás con un buen ánimo, pero no descuides la hidratación y el sueño.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Si en tu relación sentimental hay distancia, se arreglará con hechos, no solo con promesas.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te surgirán bastantes ideas brillantes, anótalas, porque pueden llegar a ser muy importantes.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

A nivel laboral debes intentar ir paso a paso, no mezcles emociones con decisiones económicas.

