ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 21 de enero
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 21 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy te conviene bajar el tono y escuchar más. Una charla sincera arreglará las tensiones.
21 abril - 20 mayo
Durante el día de hoy vas a conseguir aclarar asuntos pendientes en tu trabajo.
21 mayo - 21 junio
Tendrás reuniones y acuerdos favorecedores, aprovecha el día para negociar.
22 junio - 22 julio
Tu intuición te guiará muy bien, confía en ella pero revisa detenidamente todos los detalles.
23 julio - 23 agosto
Te pedirán que asumas el liderazgo, así que toma el mando con elegancia, no con orgullo.
24 agosto - 23 septiembre
Te conviene soltar el control y disfrutar más, procura tener me-nos análisis y más corazón.
24 septiembre - 23 octubre
Es muy posible que recibas buenas noticias si mantienes la diplomacia y la paciencia.
24 octubre - 22 noviembre
A nivel de pasión tendrás un alto nivel de pasión, pero ten cuidado con los celos o suposiciones.
23 noviembre - 21 diciembre
Te encontrarás con un buen ánimo, pero no descuides la hidratación y el sueño.
22 diciembre - 20 enero
Si en tu relación sentimental hay distancia, se arreglará con hechos, no solo con promesas.
21 enero - 19 febrero
Te surgirán bastantes ideas brillantes, anótalas, porque pueden llegar a ser muy importantes.
20 febrero - 20 marzo
A nivel laboral debes intentar ir paso a paso, no mezcles emociones con decisiones económicas.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.
