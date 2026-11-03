ULTIMA HORA
Óscar Puente dimite como ministro de Transportes

Horóscopo del día: miércoles, 4 de noviembre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este miércoles, 4 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Evita empezar el día con prisas. Mostrar tu lado más paciente te ayudará a entender una reacción inesperada.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Comprueba las condiciones de una propuesta antes de darla por cerrada. Un gesto de confianza te animará a dejar atrás una duda.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Reserva un rato sin llamadas para descansar la mente. Explicar una idea con un ejemplo facilitará que los demás la comprendan.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Resolverás una dificultad al consultar a la persona adecuada. Procura tomarte con calma un cambio de planes.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Busca una actividad para descargar la tensión. Reconocer una buena aportación mejorará el ambiente entre compañeros.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

No sacrifiques horas de sueño por terminar pequeños recados. Una revisión te permitirá entregar una tarea con más tranquilidad.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Tendrás ocasión de mediar en una diferencia si escuchas ambas versiones. Un recuerdo divertido te devolverá la alegría.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Saber esperar una respuesta será más útil que insistir sin argumentos. Atiende a tus necesidades sin asumir otros compromisos.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Un paseo a tu ritmo te vendrá bien para despejarte. Una novedad te animará a aprender algo que podrás aplicar pronto.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Deja espacio para descansar entre las tareas de la tarde. Aceptar una ayuda será también una manera de demostrar confianza.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Evita que una preocupación ocupe todo tu tiempo libre. Una sugerencia te permitirá mejorar una idea que ya tenías avanzada.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Disfruta de una pausa antes de retomar tus obligaciones. Disfruta de una pausa tranquila antes de retomar tus obligaciones.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats