Horóscopo del día: miércoles, 7 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este miércoles, 7 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Evita las comidas demasiado abundantes. Esa gestión que realizaste en el trabajo llegará a buen término.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Es conveniente que revises ciertos compromisos laborales. Una conversación con tu pareja aclarará viejos malentendidos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Procura mantener los horarios regulares. En el trabajo tu creatividad facilitará una tarea difícil.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Un poco de ejercicio mejorará tu ánimo. Alguien de tu entorno cercano necesitará tu comprensión.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

No ignores las señales de cansancio. Una cita amorosa tendrá resultados que te sorprenderán.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Una noticia económica te dará confianza. Será un buen momento para expresar tus sentimientos a los que te rodean.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Cuida especialmente tu alimentación. Una vieja amistad despertará nuevas emociones en ti.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Necesitarás liberar tensiones acumuladas. En el trabajo tus argumentos convencerán a los demás.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

En lo laboral no aceptes ningún compromiso sin antes estudiarlos. Una propuesta amorosa romperá la armonía.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Procura descansar más después de tus actividades diarias. Tu pareja agradecerá mayor antención.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Un cambio de hábitos te sentará bien. Descubrirás mucha afinidad con alguien inesperado.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Evita preociparte por asuntos menores. Tu constancia en lo laboral empezará a dar buenos frutos.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este martes.