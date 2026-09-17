Horóscopo del día: viernes, 18 de septiembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 18 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En el día de hoy mantendrás una buena vitalidad. Notarás que la comunicación con tu pareja mejorará notablemente.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En lo laboral hoy se resolverá un asunto complicado. Disfrutarás de mayor complicidad con tu pareja.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Hoy recuperarás la energía y el buen ánimo perdido. En tu entorno más cercano recibirás una agradable sorpresa.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Es necesario que intentes descansar mejor para afrontar el día con más energía. Tus esfuerzos darán resultados.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Te sentirás especialmente activo, lo que te ayudará a aprovechar las buenas oportunidades laborales que llegarán.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Avanzarás con mayor seguridad en lo laboral y en el amor recuperarás la confianza perdida.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Notarás una clara mejoría en tu salud. En el trabajo tomarás una decisión que resultará ser muy acertada.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Dosifica tus esfuerzos para que tu salud no salga mal parada. Notarás un aumento de complicidad con tu pareja.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Surgirán nuevas posibilidades en lo laboral. Una conversación dentro de tu entorno más cercano será importante.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

El día de hoy te traerá noticias favorables en el trabajo. En lo amoroso habrá un esperado acercamiento.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Mantendrás un buen equilibrio de salud. Tus ideas serán bien recibidas en el trabajo. En el amor recuperarás la ilusión.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Necesitas más tranquilidad para mejorar tu salud. Disfrutarás de momentos especiales con tu pareja.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.