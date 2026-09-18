Al nacer, aprendemos -con un poco de ayuda- a salir del útero materno. Llegamos a un mundo en el que las imágenes y los sonidos son diferentes de los del seno materno. Después gateamos hasta conseguir andar erguidos y pronunciamos nuestras primeras palabras, imitando a los mayores.

Vamos al colegio para formarnos en nuevas áreas y aprender a relacionarnos con personas de nuestra edad. Hacemos amigos, vivimos nuestro primer amor adolescente y seguimos aprendiendo en la escuela de la vida y del conocimiento, aunque el último informe PISA no nos haya dejado en muy buen lugar.

Más tarde buscamos trabajo y una relación sentimental. Unos encuentran ambas cosas antes; otros continúan buscándolas. Tenemos hijos -o decidimos no tenerlos- y afrontamos la difícil tarea de ser padres. A trancas y barrancas, aprendemos en una época con retos muy diferentes de los que afrontaron generaciones anteriores.

Si superamos esos desafíos, llegamos a la jubilación. Sin embargo, tampoco entonces dejamos de aprender: aparecen nuevos dispositivos y tecnologías, y el conocimiento de hoy puede quedar anticuado mañana.

En esta carrera permanente, unos siguen adelante y otros se quedan atrás porque no desean -o no pueden- seguir el ritmo impuesto por las grandes empresas tecnológicas. Y uno se pregunta: ¿quién manda en este mundo tan alocado?

Los gobiernos parecen verse superados, mientras nosotros seguimos atrapados en discusiones ideológicas. Tal vez el verdadero poder esté en ese pequeño aparato que llevamos en el bolsillo: el móvil.

A pesar de todo, mañana seguiremos aprendiendo a vivir en una sociedad muy diferente de la que conocieron nuestros antepasados.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)