Horóscopo del día: viernes, 20 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 20 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En los asuntos amorosos si de-muestras una actitud directa aclararás tus sentimientos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Vas a tener un día en el que conseguirás una gran seguridad en los asuntos económicos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Vas a tener que afrontar una serie de cambios laborales que te exigirán mucha rapidez.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En tu trabajo van a aumentar tus responsabilidades y tendrás que tener mucha paciencia.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En el ámbito sentimental serás capaz de mostrar un gran magnetismo y mucho entusiasmo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

En tu trabajo podrás alcanzar tus objetivos si consigues tener una organización muy productiva.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Los próximos días pueden ser buenos para negociar cambios en el aspecto laboral.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Vas a tener un día en el que la intensidad sentimental marcará el futuro amoroso.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te propondrán nuevos proyectos laborales que te pueden resultar muy estimulantes.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Tu situación laboral se verá reforzada al comprobar que los avances serán constantes.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Durante el día de hoy vas a recibir sorpresas agradables en el ambito sentimental.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Para mejorar tu salud y evitar problemas necesitas conseguir mu-cha más tranquilidad mental.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.