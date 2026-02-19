ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 20 de febrero
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 20 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
En los asuntos amorosos si de-muestras una actitud directa aclararás tus sentimientos.
21 abril - 20 mayo
Vas a tener un día en el que conseguirás una gran seguridad en los asuntos económicos.
21 mayo - 21 junio
Vas a tener que afrontar una serie de cambios laborales que te exigirán mucha rapidez.
22 junio - 22 julio
En tu trabajo van a aumentar tus responsabilidades y tendrás que tener mucha paciencia.
23 julio - 23 agosto
En el ámbito sentimental serás capaz de mostrar un gran magnetismo y mucho entusiasmo.
24 agosto - 23 septiembre
En tu trabajo podrás alcanzar tus objetivos si consigues tener una organización muy productiva.
24 septiembre - 23 octubre
Los próximos días pueden ser buenos para negociar cambios en el aspecto laboral.
24 octubre - 22 noviembre
Vas a tener un día en el que la intensidad sentimental marcará el futuro amoroso.
23 noviembre - 21 diciembre
Te propondrán nuevos proyectos laborales que te pueden resultar muy estimulantes.
22 diciembre - 20 enero
Tu situación laboral se verá reforzada al comprobar que los avances serán constantes.
21 enero - 19 febrero
Durante el día de hoy vas a recibir sorpresas agradables en el ambito sentimental.
20 febrero - 20 marzo
Para mejorar tu salud y evitar problemas necesitas conseguir mu-cha más tranquilidad mental.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.
