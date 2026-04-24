ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 25 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 25 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Vas a tener un día activo en tu trabajo, y resolverás asuntos pendientes si te organizas.
21 abril - 20 mayo
En el amor estás en un momento de tranquilidad, aprovecha para afianzar tu relación sentimental.
21 mayo - 21 junio
En tu trabajo te asignarán varias tareas que te obligarán a priorizar lo importante.
22 junio - 22 julio
En el aspecto sentimental estás buscando más cercanía, expresa todo lo que sientes.
23 julio - 23 agosto
Conseguirás destacar en todo lo relacionado con tu trabajo, es buen momento para avanzar.
24 agosto - 23 septiembre
Tu situación sentimental mejorará mucho si eres capaz de reducir las críticas.
24 septiembre - 23 octubre
La jornada de hoy puede ser un buen día para llegar a acuerdos relacionados con tu vida laboral.
24 octubre - 22 noviembre
Durante el día de hoy tendrás una energía intensa que debes canalizar muy bien.
23 noviembre - 21 diciembre
Te surgirán oportunidades laborales nuevas, analízalas y elige con el mejor criterio.
22 diciembre - 20 enero
A nivel de salud te encuentras en un momento estable, pero debes cuidar más el descanso.
21 enero - 19 febrero
Tu alta capacidad creativa resultará muy útil para aportar soluciones en tu trabajo.
20 febrero - 20 marzo
Aprovecha el romanticismo que desprendes para reforzar más los vínculos sentimentales.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
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