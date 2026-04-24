Horóscopo del día: sábado, 25 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 25 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Vas a tener un día activo en tu trabajo, y resolverás asuntos pendientes si te organizas.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor estás en un momento de tranquilidad, aprovecha para afianzar tu relación sentimental.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En tu trabajo te asignarán varias tareas que te obligarán a priorizar lo importante.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el aspecto sentimental estás buscando más cercanía, expresa todo lo que sientes.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Conseguirás destacar en todo lo relacionado con tu trabajo, es buen momento para avanzar.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Tu situación sentimental mejorará mucho si eres capaz de reducir las críticas.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La jornada de hoy puede ser un buen día para llegar a acuerdos relacionados con tu vida laboral.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Durante el día de hoy tendrás una energía intensa que debes canalizar muy bien.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te surgirán oportunidades laborales nuevas, analízalas y elige con el mejor criterio.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

A nivel de salud te encuentras en un momento estable, pero debes cuidar más el descanso.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tu alta capacidad creativa resultará muy útil para aportar soluciones en tu trabajo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Aprovecha el romanticismo que desprendes para reforzar más los vínculos sentimentales.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.