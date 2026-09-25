Horóscopo del día: sábado, 26 de septiembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 26 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril En tu trabajo comprobarás como una iniciativa dará sus frutos. En el aspecto sentimental debes evitar los celos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo Para evitar problemas de salud tienes que cuidar más tu descanso. En el ámbito laboral recibirás una propuesta muy interesante.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio Tu ingenio te permitirá resolver un imprevisto en tu trabajo. En el amor alguien intentará conquistarte.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio No te precipites a la hora de tomar una decisión relacionada con tu trabajo. A nivel sentimental recuperarás una antigua ilusión.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto Procura evitar esfuerzos innecesarios. Durante el día de hoy destacarás en tu trabajo por tu creatividad.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre La jornada de hoy puede ser un buen momento para relajarte. Llegarán noticias laborales muy favorables.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre En tu trabajo tendrás que defender tus ideas con la máxima firmeza. En el amor disfrutarás de una cita inesperada.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre Hoy descubrirás un pequeño error en tu trabajo que debes solucionar. La pasión cobrará protagonismo.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre Tienes que dedicar más tiempo al descanso. En el aspecto sentimental una amistad te sorprenderá.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero Tu constancia en el ámbito laboral tendrá la recompensa que esperabas. En el aspecto amoroso deja espacio a la espontaneidad.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero Surgirá un cambio laboral inesperado que tendrás que afrontar con firmeza. En el amor tu sinceridad será decisiva.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo Una colaboración relacionada con tu trabajo te abrirá puertas. A nivel sentimental vivirás momentos de complicidad.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.