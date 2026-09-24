Horóscopo del día: viernes, 25 de septiembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 25 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril El exceso de actividad podría pasarte factura. En tu trabajo tendrás ocasión de corregir una decisión anterior.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo Te sentará bien cuidar algo más tu alimentación. En el aspecto sentimental evita convertir una pequeña diferencia en discusión.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio Tu mente necesitará momentos de desconexión. Desde el punto de vista laboral una conversación aportará datos muy valiosos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio Un compañero de trabajo te ayudará en el momento oportuno. Tendrás que mostrar con hechos lo que sientes.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto Vigila especialmente los cambios de temperatura. Tu autoridad será necesaria para poner orden en tu trabajo.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre Una pausa a tiempo evitará el agotamiento. Dejar atrás un reproche facilitará la convivencia con tu pareja.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre Surgirá la posibilidad de asumir nuevas funciones laborales. Una ausencia hará que valores más a cierta persona.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre En tu trabajo descubrirás las verdaderas intenciones de alguien. Una noche intensa devolverá emoción a tu vida sentimental.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre Una oportunidad laboral puede llegar desde lejos. Compartir una afición favorecerá nuevos encuentros.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero Un asunto económico requerirá que actúes con prudencia. Tu pareja agradecerá que dediques más tiempo a escuchar.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero Tendrás que adaptarte a una situación poco habitual en tu trabajo. La independencia será compatible con el compromiso.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo Evita descuidarte por atender demasiado a los demás. Una amistad demostrará tener sentimientos más profundos.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.