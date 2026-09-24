ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 25 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 25 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril El exceso de actividad podría pasarte factura. En tu trabajo tendrás ocasión de corregir una decisión anterior.
21 abril - 20 mayo Te sentará bien cuidar algo más tu alimentación. En el aspecto sentimental evita convertir una pequeña diferencia en discusión.
21 mayo - 21 junio Tu mente necesitará momentos de desconexión. Desde el punto de vista laboral una conversación aportará datos muy valiosos.
22 junio - 22 julio Un compañero de trabajo te ayudará en el momento oportuno. Tendrás que mostrar con hechos lo que sientes.
23 julio - 22 agosto Vigila especialmente los cambios de temperatura. Tu autoridad será necesaria para poner orden en tu trabajo.
23 agosto - 21 septiembre Una pausa a tiempo evitará el agotamiento. Dejar atrás un reproche facilitará la convivencia con tu pareja.
22 septiembre - 22 octubre Surgirá la posibilidad de asumir nuevas funciones laborales. Una ausencia hará que valores más a cierta persona.
23 octubre - 21 noviembre En tu trabajo descubrirás las verdaderas intenciones de alguien. Una noche intensa devolverá emoción a tu vida sentimental.
22 noviembre - 20 diciembre Una oportunidad laboral puede llegar desde lejos. Compartir una afición favorecerá nuevos encuentros.
21 diciembre - 19 enero Un asunto económico requerirá que actúes con prudencia. Tu pareja agradecerá que dediques más tiempo a escuchar.
20 enero - 18 febrero Tendrás que adaptarte a una situación poco habitual en tu trabajo. La independencia será compatible con el compromiso.
19 febrero - 20 marzo Evita descuidarte por atender demasiado a los demás. Una amistad demostrará tener sentimientos más profundos.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 25 de septiembre
LEER ES UN PLACER
Viaje al corazón de lo invisible
Lo último
AÑO Y MEDIO DE PRISIÓN
Suplantan una firma maderera en Ourense y estafan más de 55.000 euros