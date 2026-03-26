ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 27 de marzo
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 26 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
En el amor vas a tener tensiones pasajeras, será mejor escuchar antes de reaccionar.
21 abril - 20 mayo
La jornada de hoy será un día para asegurar y no arriesgar, prudencia económica.
21 mayo - 21 junio
La comunicación será clave en tu relación sentimental, procura evitar malinterpretaciones.
22 junio - 22 julio
En el aspecto amoroso será importante el apoyo mutuo, es mo-mento para reforzar la confianza.
23 julio - 23 agosto
En tu trabajo serás capaz de asumir el liderazgo ante situaciones complejas.
24 agosto - 23 septiembre
Hoy puede ser un buen día para revisar las cuentas y ajustar algunos detalles.
24 septiembre - 23 octubre
El diálogo será necesario para evitar conflictos en todo lo relacionado con el amor.
24 octubre - 22 noviembre
En el ámbito laboral tendrás que afrontar algunos cambios totalmente inesperados.
23 noviembre - 21 diciembre
Te encuentras en un momento en el que necesitas encontrar tu es-pacio personal.
22 diciembre - 20 enero
Últimamente te encuentras muy reservado en el amor, debes mostrar mucha más implicación.
21 enero - 19 febrero
Aunque te gusta tener tu independencia, debes evitar el distanciamiento emocional.
20 febrero - 20 marzo
En el amor conseguirás una conexión muy especial, aprovecha este buen momento que atraviesas.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.
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