Horóscopo del día: viernes, 27 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 26 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En el amor vas a tener tensiones pasajeras, será mejor escuchar antes de reaccionar.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La jornada de hoy será un día para asegurar y no arriesgar, prudencia económica.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

La comunicación será clave en tu relación sentimental, procura evitar malinterpretaciones.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el aspecto amoroso será importante el apoyo mutuo, es mo-mento para reforzar la confianza.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En tu trabajo serás capaz de asumir el liderazgo ante situaciones complejas.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Hoy puede ser un buen día para revisar las cuentas y ajustar algunos detalles.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

El diálogo será necesario para evitar conflictos en todo lo relacionado con el amor.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En el ámbito laboral tendrás que afrontar algunos cambios totalmente inesperados.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te encuentras en un momento en el que necesitas encontrar tu es-pacio personal.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Últimamente te encuentras muy reservado en el amor, debes mostrar mucha más implicación.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Aunque te gusta tener tu independencia, debes evitar el distanciamiento emocional.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

En el amor conseguirás una conexión muy especial, aprovecha este buen momento que atraviesas.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.