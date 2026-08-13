Horóscopo del día: viernes, 14 de agosto
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 14 de agosto. ¿Será un buen momento para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? ¿Conviene mantener la calma o confiar en la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
♈ ARIES
Una gestión pendiente podrá resolverse con mayor facilidad de la esperada. Jornada activa; procura dosificar fuerzas.
♉ TAURO
Mantén tu postura ante presiones que podrían llevarte a precipitarte. El descanso será fundamental para recuperar energía.
♊ GÉMINIS
Una llamada o mensaje puede traer noticias interesantes para tus planes. Necesitas despejar la mente.
♋ CÁNCER
Una cuestión económica requerirá prudencia antes de tomar una decisión definitiva. Buen momento para cuidarte.
♌ LEO
Tu capacidad de liderazgo será útil para solucionar una pequeña dificultad. Déjate sorprender y evita organizar cada detalle.
♍ VIRGO
Revisar un detalle a tiempo impedirá que aparezcan complicaciones posteriores. Evita tensiones innecesarias.
♎ LIBRA
Tendrás que elegir entre dos opciones; no decidas únicamente por comodidad. Te sentirás equilibrado, con ganas de disfrutar.
♏ ESCORPIO
Mantente firme ante una propuesta que todavía presenta demasiadas incógnitas. Buen nivel de energía.
♐ SAGITARIO
Una improvisación acertada permitirá salvar un contratiempo de última hora. Día propicio para aventuras.
♑ CAPRICORNIO
Tu esfuerzo constante recibirá una valoración que llevabas tiempo esperando. Evita guardar silencio y expresa tus sentimientos.
♒ ACUARIO
Una idea poco convencional podría convertirse en tu mejor alternativa. Noticias inesperadas pueden reactivar una relación.
♓ PISCIS
No asumas compromisos nuevos hasta terminar algunas obligaciones pendientes. Un detalle afectuoso te hará sentir valorado.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.
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