Horóscopo del día: jueves, 13 de agosto

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 13 de agosto. ¿Será un buen momento para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? ¿Conviene mantener la calma o confiar en la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

Buen estado general, procura mantener cierta moderación durante toda la jornada. Evita discusiones innecesarias.

♉ TAURO

La constancia permitirá superar una dificultad que parecía estancada. Tu cuerpo agradecerá algo más de movimiento.

♊ GÉMINIS

Nuevos contactos pueden aportar soluciones prácticas a tus proyectos. Tendrás energía, pero necesitarás pequeñas pausas.

♋ CÁNCER

No permitas que las prisas ajenas condicionen tus propias decisiones. Evita acumular cansancio.

♌ LEO

Tus opiniones tendrán peso, pero conviene escuchar también otras propuestas. Vitalidad elevada, canaliza esa energía.

♍ VIRGO

Encontrarás una solución sencilla para un problema que parecía complicado. Jornada tranquila si respetas tus límites.

♎ LIBRA

Una colaboración facilitará mucho una tarea que tenías pendiente. Buen equilibrio físico y emocional.

♏ ESCORPIO

Una información nueva puede hacerte replantear una decisión reciente. Las emociones der´´an hoy muy intensas.

♐ SAGITARIO

Una oportunidad aparecerá donde menos esperabas; permanece atento a las señales. Buen humor y espontaneidad.

♑ CAPRICORNIO

Un asunto pendiente comenzará finalmente a avanzar en la dirección adecuada. Cuida especialmente el descanso.

♒ ACUARIO

Tu creatividad encontrará una salida práctica para una situación complicada. Te beneficiará romper la rutina.

♓ PISCIS

Una intuición acertada permitirá anticiparte a un pequeño contratiempo. Intenta proteger tus momentos de tranquilidad.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.