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Horóscopo del día: jueves, 13 de agosto

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

Horóscopo
Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 13 de agosto. ¿Será un buen momento para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? ¿Conviene mantener la calma o confiar en la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

ARIES

Buen estado general, procura mantener cierta moderación durante toda la jornada. Evita discusiones innecesarias.

TAURO

La constancia permitirá superar una dificultad que parecía estancada. Tu cuerpo agradecerá algo más de movimiento.

GÉMINIS

Nuevos contactos pueden aportar soluciones prácticas a tus proyectos. Tendrás energía, pero necesitarás pequeñas pausas.

CÁNCER

No permitas que las prisas ajenas condicionen tus propias decisiones. Evita acumular cansancio.

LEO

Tus opiniones tendrán peso, pero conviene escuchar también otras propuestas. Vitalidad elevada, canaliza esa energía.

VIRGO

Encontrarás una solución sencilla para un problema que parecía complicado. Jornada tranquila si respetas tus límites.

LIBRA

Una colaboración facilitará mucho una tarea que tenías pendiente. Buen equilibrio físico y emocional.

ESCORPIO

Una información nueva puede hacerte replantear una decisión reciente. Las emociones der´´an hoy muy intensas.

SAGITARIO

Una oportunidad aparecerá donde menos esperabas; permanece atento a las señales. Buen humor y espontaneidad.

CAPRICORNIO

Un asunto pendiente comenzará finalmente a avanzar en la dirección adecuada. Cuida especialmente el descanso.

ACUARIO

Tu creatividad encontrará una salida práctica para una situación complicada. Te beneficiará romper la rutina.

PISCIS

Una intuición acertada permitirá anticiparte a un pequeño contratiempo. Intenta proteger tus momentos de tranquilidad.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.

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