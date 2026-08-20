Horóscopo del día: viernes, 21 de agosto

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 21 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

Disfrutarás de una jornada de buena salud. Una gestión laboral saldrá adelante y deberías dejarte llevar más por las emociones.

♉ TAURO

Procura descansar un poco más. En el trabajo mantén claras tus prioridades y, en lo amoroso, alguien buscará tu atención.

♊ GÉMINIS

Evita acumular demasiada tensión. En el trabajo recibirás una respuesta favorable a un problema que te preocupaba.

♋ CÁNCER

En el día de hoy te sentirás más animado. En lo laboral avanzarás en tus objetivos y la comprensión será fundamental.

♌ LEO

Modera algunos pequeños excesos para cuidar tu salud. Una idea en el trabajo tendrá éxito y vivirás momentos apasionados.

♍ VIRGO

Necesitas algo de tranquilidad. En el trabajo solucionarás un asunto difícil y deberías evitar darle vueltas al pasado.

♎ LIBRA

Mantendrás un buen equilibrio general. En lo laboral, aprovecha las nuevas oportunidades que surjan.

♏ ESCORPIO

Cuida mejor tu descanso. En el trabajo llegarán cambios interesantes y tu poder de seducción estará en aumento.

♐ SAGITARIO

Disfrutarás de mucha energía. Todas las decisiones que tomes hoy en el trabajo serán acertadas.

♑ CAPRICORNIO

Conviene reducir algunas tensiones. Muestra más tus sentimientos con las personas que te rodean.

♒ ACUARIO

Buen día para activarte. En lo laboral aparecerá una opción interesante y recuperarás una vieja ilusión.

♓ PISCIS

Evita descuidar tus horarios para que tu salud no se resienta. En pareja disfrutarás de una mayor complicidad.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.