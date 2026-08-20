Madres, padres

¿Dónde están las madres y padres de los niños y adolescentes que se jugaron la vida para llegar a Ceuta? ¿Sabían que sus hijos tramaban ese largo y penoso viaje? Hago esta pregunta porque el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, clama por el regreso de los niños, los adolescentes y los jóvenes marroquíes que el pasado día 8 entraron en Ceuta.

Dice el ministro que estos menores deben estar con sus padres, en su país.

Me parece muy loable que quiera que los menores regresen, pero al ministro le falta responder a una pregunta: ¿Por qué esos menores han huido jugándose la vida? ¿Es posible que el Gobierno marroquí no supiera del éxodo de miles de personas hacia Ceuta? Mi respuesta es que no es creíble que no lo supieran y mucho más increíble es que no lo pudieran abordar, salvo que el Gobierno marroquí no fuera ajeno a lo que estaba sucediendo. Y de nuevo la pregunta: ¿dónde están los padres de los menores? Hasta ahora no hemos visto manifestaciones de familias reclamando a sus hijos. Tampoco hemos visto a ninguna familia viajando a la frontera con Ceuta para buscar a sus hijos. Y eso lleva a hacer otras consideraciones. La primera es que, seguramente, esas madres y padres piensan que en Marruecos no hay futuro para sus hijos y prefieren que intenten buscar una vida mejor en otro país.

Si Marruecos ofreciera futuro a sus jóvenes estos no huirían jugándose la vida en el empeño

También puede ser que muchos de estos menores no viven en las mejores condiciones dentro del ámbito familiar. Estos días también hemos podido leer declaraciones de mujeres marroquíes confesando que eran víctimas de malos tratos por parte de sus maridos y que por eso habían decidido “escapar” con sus hijos. ¿A esto que tiene que decir el señor ministro? Si Marruecos ofreciera futuro a sus jóvenes estos no huirían jugándose la vida en el empeño.

Sin duda el crecimiento económico de Marruecos es una realidad, pero una cosa son las cifras macroeconómicas y otra las de la vida cotidiana. Es difícil comprender que las familias marroquís no presionen y exijan al rey y al gobierno de Marruecos que hagan todo lo necesario para que regresen sus hijos.¿O sí lo hacen pero la información no nos llega?. Si las madres y padres marroquíes llegarán hasta la frontera de Ceuta reclamando a sus hijos, estos, con las debidas comprobaciones y garantías, deberían poder regresar con ellos. Pero no, hasta ahora no hemos visto a las familias manifestarse ni presentarse en la frontera reclamando a sus hijos. Son las familias las que deben plantarse ante su gobierno y es a estas familias a las que el ministro de Justicia de Marruecos debe de preguntar por qué se marcharon sus hijos. Aunque sin duda sabe la respuesta.