Horóscopo del día: viernes, 22 de mayo
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 22 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Evita reaccionar impulsivamente ante comentarios sin importancia. Día exigente en el trabajo.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
Necesitas descanso y momentos de desconexión mental. Prudencia en decisiones económicas y asuntos financieros.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
El cansancio mental puede afectar tu concentración. Prudencia en decisiones económicas y asuntos financieros.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
El cansancio mental puede afectar tu concentración. Evita absorber tensiones o responsabilidades ajenas.
♌ LEO
23 julio - 23 agosto
Buen estado general, pero no abuses Oportunidades interesantes aparecen en medio de la incertidumbre.
♍ VIRGO
24 agosto - 23 septiembre
La organización será clave para evitar errores e imprevistos. Una actitud menos crítica mejorará el ambiente sentimental.
♎ LIBRA
24 septiembre - 23 octubre
Analiza bien cada propuesta antes de decidir. Evita idealizar situaciones y apuesta por la claridad.
♏ ESCORPIO
24 octubre - 22 noviembre
Posibles presiones o diferencias en el entorno laboral. Pasión elevada, aunque con riesgo de malentendidos.
♐ SAGITARIO
23 noviembre - 21 diciembre
Cambios de última hora obligan a reorganizar prioridades. Necesidad de libertad y sinceridad emocional.
♑ CAPRICORNIO
22 diciembre - 20 enero
Asumes más responsabilidades y liderazgo. Relación estable, pero conviene expresar mejor los sentimientos.
♒ ACUARIO
21 enero - 19 febrero
Ideas innovadoras pueden darte ventaja frente a otros. Sorpresas o encuentros inesperados alteran el ambiente sentimental.
♓ PISCIS
20 febrero - 20 marzo
Sensibilidad física y emocional más marcada de lo habitual. La intuición será clave para resolver situaciones complejas.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.
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