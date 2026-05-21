Horóscopo del día: viernes, 22 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 22 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Evita reaccionar impulsivamente ante comentarios sin importancia. Día exigente en el trabajo.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Necesitas descanso y momentos de desconexión mental. Prudencia en decisiones económicas y asuntos financieros.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

El cansancio mental puede afectar tu concentración. Prudencia en decisiones económicas y asuntos financieros.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

El cansancio mental puede afectar tu concentración. Evita absorber tensiones o responsabilidades ajenas.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Buen estado general, pero no abuses Oportunidades interesantes aparecen en medio de la incertidumbre.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La organización será clave para evitar errores e imprevistos. Una actitud menos crítica mejorará el ambiente sentimental.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Analiza bien cada propuesta antes de decidir. Evita idealizar situaciones y apuesta por la claridad.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Posibles presiones o diferencias en el entorno laboral. Pasión elevada, aunque con riesgo de malentendidos.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Cambios de última hora obligan a reorganizar prioridades. Necesidad de libertad y sinceridad emocional.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Asumes más responsabilidades y liderazgo. Relación estable, pero conviene expresar mejor los sentimientos.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Ideas innovadoras pueden darte ventaja frente a otros. Sorpresas o encuentros inesperados alteran el ambiente sentimental.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Sensibilidad física y emocional más marcada de lo habitual. La intuición será clave para resolver situaciones complejas.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.