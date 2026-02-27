Horóscopo del día: sábado, 28 de febrero
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 28 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
La jornada de hoy puede ser un día favorable para cerrar asuntos que estaban pendientes.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
Durante el día de hoy vas a conseguir mucha seguridad para tomar decisiones económicas.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
Vas a tener que afrontar un día movido en tu trabajo, con cambios de última hora.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
A nivel laboral las exigencias externas requerirán de ti mucha dosis de paciencia.
♌ LEO
23 julio - 23 agosto
Por fin vas a ver reconocido todo tu esfuerzo y los logros conseguidos recientemente.
♍ VIRGO
24 agosto - 23 septiembre
Para mejorar el entendimiento dentro de tu relación sentimental debes tener una actitud flexible.
♎ LIBRA
24 septiembre - 23 octubre
En tu trabajo conseguirás acuerdos muy favorables actuando con mucha diplomacia.
♏ ESCORPIO
24 octubre - 22 noviembre
Es muy posible que hoy tengas un encuentro intenso que dejará huella en tu corazón.
♐ SAGITARIO
23 noviembre - 21 diciembre
Te llegarán nuevas propuestas laborales que pueden ampliar tus perspectivas.
♑ CAPRICORNIO
22 diciembre - 20 enero
En los asuntos amorosos es el momento de mostrar tu lado más cercano.
♒ ACUARIO
21 enero - 19 febrero
Para mejorar en el amor necesitas encontrar equilibrio entre independencia y unión.
♓ PISCIS
20 febrero - 20 marzo
Tu sensibilidad se encuentra en un nivel muy alto, aprovecha este momento de tu vida.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 28 de febrero
TEATRO CLÁSICO Y REGGAETON
Vídeo | Así suena 'Titi me pregunto' de Bad Bunny a los Shakespeare por José Sacristán