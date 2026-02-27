Horóscopo del día: sábado, 28 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 28 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

La jornada de hoy puede ser un día favorable para cerrar asuntos que estaban pendientes.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Durante el día de hoy vas a conseguir mucha seguridad para tomar decisiones económicas.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Vas a tener que afrontar un día movido en tu trabajo, con cambios de última hora.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

A nivel laboral las exigencias externas requerirán de ti mucha dosis de paciencia.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Por fin vas a ver reconocido todo tu esfuerzo y los logros conseguidos recientemente.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Para mejorar el entendimiento dentro de tu relación sentimental debes tener una actitud flexible.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En tu trabajo conseguirás acuerdos muy favorables actuando con mucha diplomacia.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Es muy posible que hoy tengas un encuentro intenso que dejará huella en tu corazón.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te llegarán nuevas propuestas laborales que pueden ampliar tus perspectivas.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En los asuntos amorosos es el momento de mostrar tu lado más cercano.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Para mejorar en el amor necesitas encontrar equilibrio entre independencia y unión.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Tu sensibilidad se encuentra en un nivel muy alto, aprovecha este momento de tu vida.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.