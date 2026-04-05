Los huevos de Pascua, una tradición milenaria que se reinventa cada Semana Santa

Con la llegada del Domingo de Pascua, una de las imágenes más reconocibles son los coloridos huevos de Pascua.

Con la llegada del Domingo de Pascua, una de las imágenes más reconocibles en muchos países son los coloridos huevos de Pascua, símbolo de celebración, dulces y tradición familiar. Detrás de este popular elemento se esconde una historia que combina raíces paganas, significado religioso y evolución cultural.

El huevo ha sido desde la antigüedad un símbolo universal de vida, fertilidad y renacimiento, asociado a la llegada de la primavera. Civilizaciones como la antigua Mesopotamia ya intercambiaban huevos al final del invierno como forma de celebración. Con el paso del tiempo, esta tradición fue adoptada por el cristianismo, donde adquirió un nuevo significado ligado a la resurrección de Jesucristo tras la Cuaresma.

Durante la Edad Media, la Iglesia prohibía el consumo de huevos en el periodo de ayuno. Para conservarlos, se cocían y, una vez finalizada la Cuaresma, se decoraban y se regalaban como símbolo del fin de la abstinencia y del inicio de una nueva etapa. Así nació la costumbre de obsequiar huevos en Pascua.

No obstante, la tradición dio un giro en el siglo XIX con el auge de la industria chocolatera en países como Alemania, Francia e Italia. Los huevos reales fueron sustituidos progresivamente por huevos de chocolate, que terminaron por consolidarse como el regalo más característico de estas fechas.

A esta tradición se sumó también la figura del conejo de Pascua, otro símbolo de fertilidad vinculado a antiguas creencias europeas, que con el tiempo pasó a ser el encargado de “traer” y esconder los huevos para los más pequeños.

En la actualidad, la celebración incluye actividades como la decoración de huevos —reales o de chocolate— y la popular búsqueda de huevos escondidos, especialmente en países europeos y en Estados Unidos. En España, aunque la tradición no ha sido históricamente tan extendida, cada vez gana más protagonismo en hogares y eventos familiares.

Así, los huevos de Pascua continúan siendo un reflejo de cómo las tradiciones evolucionan, combinando historia, religión y cultura en una celebración que, año tras año, sigue simbolizando vida, renovación y alegría compartida.