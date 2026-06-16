La Iglesia niega cualquier veto entre asociaciones de víctimas de abusos

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, negó que existiera ningún veto a asociaciones de víctimas en la selección de participantes del encuentro privado entre el papa y afectados por abusos en el seno de la Iglesia durante su visita a España. “No ha habido una cuestión de veto”, afirmó durante una rueda de prensa en la sede de la CEE, donde defendió el modelo seguido para configurar el grupo de asistentes.

Argüello explicó que la composición del encuentro respondió a un criterio acordado entre las distintas instituciones implicadas en la atención a las víctimas y que la selección no se realizó en función de la pertenencia a asociaciones concretas. En este sentido, destacó el papel desempeñado por el Defensor del Pueblo en la propuesta de algunas de las personas invitadas y recordó que existen víctimas que no forman parte de colectivos organizados.

El presidente de la CEE insistió además en la necesidad de reforzar las políticas de prevención, acogida y reparación. “Hace falta un impulso nuevo”, señaló, al tiempo que defendió la colaboración con el Defensor del Pueblo para avanzar en la atención a los casos prescritos. También subrayó que la Iglesia debe seguir fortaleciendo los mecanismos de protección y acompañamiento a las personas afectadas.

Respecto a la visita de León XIV a España, Argüello aseguró que el viaje superó ampliamente las previsiones iniciales. “La visita nos desbordó en las expectativas y en lo que hemos vivido”, afirmó, agradeciendo al pontífice haber querido acercarse a distintas realidades sociales y eclesiales del país.

Entre los momentos destacados del viaje, señaló los encuentros del papa con jóvenes, internos de la prisión de Brians e inmigrantes en Canarias. Asimismo, destacó el carácter evangelizador de la visita y la importancia de celebrar algunos actos en escenarios simbólicos, como los puertos canarios, para contextualizar mejor cuestiones como la inmigración. También resaltó la respuesta de la sociedad española y del pueblo católico, que consideró una muestra de adhesión al mensaje transmitido por el pontífice.

Finalmente, Argüello agradeció el trabajo de voluntarios, organizadores, periodistas y administraciones públicas, y pidió disculpas por las “molestias” ocasionadas a algunos ciudadanos debido a las restricciones de movilidad y seguridad derivadas de la visita papal.

“El papa nos dijo: ahora os toca a vosotros”, concluyó. Además, planteó el reto de transformar la emoción generada durante estos días en un compromiso duradero que permita dar continuidad a los mensajes y gestos que marcaron la visita.