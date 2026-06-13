Viajes del Imserso para la temporada 2026-2027: plazas por destinos, precios y cómo inscribirse

Una pareja de personas mayores disfruta del playa en un viaje del Imserso.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la resolución de la convocatoria de plazas de la temporada 2026-2027 del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que ofrecerá casi 880.000 plazas.

En concreto, el Imserso, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pone a disposición de los usuarios un total de 879.213 plazas, de las que 7.447 cuentan con un precio reducido de 50 euros, según ha informado el Ministerio.

Plazas disponibles y destinos

El programa del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, distribuirá las plazas de la siguiente forma:

440.284 plazas para turismo de costa peninsular .

228.142 plazas para turismo de costa insular .

210.787 plazas destinadas a turismo de escapada.

Además, se mantiene la posibilidad de que las personas usuarias puedan viajar con sus animales de compañía en los destinos de costa peninsular e insular.

Precios y plazas reducidas

De las 879.213 plazas ofertadas, un total de 7.447 contarán con una tarifa reducida de 50 euros.

Estas plazas están reservadas para las personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social, sin importar el destino elegido.

Cómo inscribirse en el programa

Las solicitudes de alta en el programa, así como las modificaciones de datos, podrán presentarse entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026. Las personas que ya estén acreditadas de temporadas anteriores no tendrán que realizar una nueva solicitud, salvo que quieran modificar algún dato personal.

El Imserso enviará una carta de acreditación a todas las personas beneficiarias a partir de la segunda quincena de agosto, aproximadamente. En ella aparecerá la clave necesaria para poder realizar las reservas. La comercialización de los viajes comenzará en septiembre y los usuarios podrán empezar a viajar a partir del mes de octubre.

El Ministerio destaca que el programa es una herramienta fundamental para combatir la estacionalidad del turismo, mantener empleo durante la temporada baja y favorecer una vida activa y social de las personas mayores.