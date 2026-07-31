Es el mayor órgano del cuerpo humano. La piel cubre y protege todo el organismo frente a agentes que pueden afectar a nuestra salud.

Al mismo tiempo, se ha convertido en un lienzo donde muchas personas expresan vivencias, ideas o emociones. Los tatuajes, cada vez más presentes en distintos ámbitos, reflejan esa necesidad de exteriorizar una parte de lo que somos.

Más allá de modas pasajeras, parece asentarse una tendencia más profunda: la creciente importancia de lo visible, de la imagen que proyectamos hacia los demás. Sin embargo, esa atención al exterior no siempre encuentra el mismo equilibrio con el cuidado de lo interior.

No se trata de cuestionar estas formas de expresión, sino de observar el paralelismo que también se da en redes sociales y otros espacios, donde lo que se muestra adquiere un protagonismo constante. A veces, esa imagen cuidada convive con realidades menos visibles, como el malestar emocional.

Quizá convendría recordar que la piel, aunque expresa, no siempre revela todo lo que ocurre bajo ella. Cuando damos prioridad a la imagen, corremos el riesgo de dejar de lado nuestra salud interior.

Dejarse la piel, forma parte de ese saber del pasado, aludiendo al esfuerzo y sacrificio interior que supone cualquier logro y meta.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)