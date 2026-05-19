Un incidente médico interrumpe el debut de Almodóvar en el Festival de Cannes

El director Pedro Almodóvar ha vivido una jornada de contrastes este martes durante la presentación oficial de su nueva película, Amarga Navidad, en el marco de la 79 edición del Festival de Cannes. Tras una entrada triunfal en el Gran Teatro Lumière, donde el cineasta desafió las supersticiones luciendo una camisa y corbata amarillas, el infortunio se manifestó de forma inesperada durante el pase de prensa celebrado en el Teatro Bazin.

Apenas quince minutos después de iniciarse la cinta, la proyección tuvo que ser paralizada de inmediato debido a una emergencia médica. Según informó el medio especializado Variety, una persona de avanzada edad se desplomó en su butaca, lo que obligó a la organización a evacuar la sala para que los servicios de emergencia pudieran intervenir con rapidez. El festival emitió posteriormente un comunicado aclarando que el afectado se encontraba consciente y respondía a los estímulos antes de ser trasladado a un hospital para recibir atención profesional.

Una vez solventada la situación sanitaria, los asistentes pudieron regresar a sus asientos y la película se reanudó desde el primer fotograma. A pesar del susto inicial en la Croisette, la expectación por este nuevo trabajo con el que el autor manchego compite por la Palma de Oro se mantuvo intacta entre la crítica internacional, que finalmente pudo completar el visionado tras el paréntesis forzado por el incidente.