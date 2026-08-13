La inesperada búsqueda que se dispara en internet tras el eclipse solar

Una persona con un móvil en una imagen de archivo.

El eclipse total de Sol dejó este miércoles una imagen histórica en España, pero también ha provocado un aumento de las búsquedas relacionadas con posibles molestias oculares. Entre ellas destaca el término “dolor ojos”, cuyo interés en Google se ha disparado hasta un 5.000% en España en las horas posteriores al fenómeno, según los datos de Google Trends.

El aumento de estas búsquedas se produce después de un eclipse que reunió a miles de personas en distintos puntos del país y después de las advertencias lanzadas por los especialistas sobre los riesgos de observar el Sol sin protección homologada.

Los expertos recuerdan que mirar directamente al Sol puede provocar daños en la retina, incluso aunque la persona no note molestias inmediatamente. La retina carece de receptores del dolor, por lo que una lesión puede pasar inadvertida durante las primeras horas.

Entre los síntomas que pueden aparecer después de una exposición inadecuada se encuentran visión borrosa, manchas oscuras en el campo visual, distorsión de las imágenes, fotofobia o dificultades para distinguir colores. Estos problemas pueden manifestarse incluso horas después de haber observado el eclipse.

El dolor no siempre aparece de inmediato

Una de las principales advertencias de los oftalmólogos es precisamente que la ausencia de dolor no significa que no exista una lesión. La denominada retinopatía solar puede producir daños en la mácula y los fotorreceptores de la retina como consecuencia de la exposición a la radiación solar.

Por ello, cualquier persona que después del eclipse experimente alteraciones en la visión, manchas, imágenes deformadas o pérdida de nitidez debería consultar con un especialista.

Los expertos habían insistido antes del fenómeno en la necesidad de utilizar gafas específicas homologadas con la norma ISO 12312-2, ya que las gafas de sol convencionales no ofrecen una protección suficiente para observar directamente el Sol.

El repunte de las búsquedas de “dolor ojos” refleja así el interés generado tras el eclipse, aunque el dato del 5.000% debe interpretarse como un incremento del interés relativo de búsqueda. Google Trends no permite conocer cuántas personas concretas presentan síntomas, sino cómo ha evolucionado el interés por un término en comparación con el periodo de referencia.