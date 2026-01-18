URGENTE
Al menos 21 muertos tras descarrilar dos trenes en Córdoba: hay heridos y personas atrapadas

El influencer Merakio iba en el primer vagón no afectado por el accidente ferroviario en Córdoba: "Siguen sacando gente"

Merakio, influencer argentino residente en Madrid, cuenta cómo vivió el grave accidente ferroviario en Córdoba que dejó muertos, decenas de heridos y una evacuación masiva.

Imagen del vídeo del influencer Merakio
El grave accidente ferroviario ocurrido en Córdoba tuvo entre sus pasajeros a Merakio, influencer argentino afincado en Madrid, quien relató en redes sociales su experiencia tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad con un balance de decenas de muertos y numerosos heridos: “Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren".

El creador de contenido viajaba en un tren de Iryo desde Málaga a Madrid cuando se produjo el siniestro. Según explicó, dos vagones descarrilaron a unos 20 minutos de Córdoba, generando momentos de máxima tensión entre los pasajeros. Merakio confirmó que tanto él como su pareja se encontraban en buen estado.

En sus mensajes describió cómo otro tren pasó por la vía contigua, provocando más movimientos y el descarrilamiento de ambos convoyes, así como una evacuación masiva hacia una localidad cercana.

