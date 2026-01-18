El influencer Merakio iba en el primer vagón no afectado por el accidente ferroviario en Córdoba: "Siguen sacando gente"

El grave accidente ferroviario ocurrido en Córdoba tuvo entre sus pasajeros a Merakio, influencer argentino afincado en Madrid, quien relató en redes sociales su experiencia tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad con un balance de decenas de muertos y numerosos heridos: “Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren".

El creador de contenido viajaba en un tren de Iryo desde Málaga a Madrid cuando se produjo el siniestro. Según explicó, dos vagones descarrilaron a unos 20 minutos de Córdoba, generando momentos de máxima tensión entre los pasajeros. Merakio confirmó que tanto él como su pareja se encontraban en buen estado.

En sus mensajes describió cómo otro tren pasó por la vía contigua, provocando más movimientos y el descarrilamiento de ambos convoyes, así como una evacuación masiva hacia una localidad cercana.