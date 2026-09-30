La influencer ourensana que disecciona con humor los pisos más surrealistas: "Una cortina y una pinza como puerta, arquitectura efímera"

Una habitación separada del salón por una cortina de ducha, una cama elevada sobre un escritorio y 300 euros al mes. Es la clase de oferta inmobiliaria que Laura Pato, arquitecta e ilustradora natural de Ourense y residente en A Coruña, convierte en material para sus vídeos. A través del humor, los planos y una mirada arquitectónica, la creadora conocida en redes como "Le Petit Patito" pone el foco en las condiciones de algunas de las viviendas que aparecen cada día en los portales inmobiliarios.

La vivienda lleva tiempo ocupando un lugar central entre las preocupaciones de quienes buscan independizarse o cambiar de domicilio, especialmente en las grandes ciudades. En ese contexto, Pato ha encontrado un formato reconocible: localizar anuncios que llaman la atención por sus precios, dimensiones o distribución y analizarlos con una mezcla de ironía y lenguaje arquitectónico.

Su último vídeo dedicado a uno de estos anuncios fue publicado el 20 de septiembre y vuelve a situar la mirada sobre Madrid. En esta ocasión, el inmueble se encuentra en Villaverde Alto y se ofrece como una habitación en un piso compartido por 300 euros mensuales.

El anuncio ya resulta llamativo por sus condiciones, pero es el análisis de Pato el que convierte sus detalles en una radiografía humorística del espacio. La supuesta habitación no dispone de una pared ni de una puerta que la separe del salón, una cortina de ducha hace de elemento divisorio y permanece sujeta con una pinza para el pelo.

La creadora se detiene también en la distribución del dormitorio, con una cama elevada sobre un escritorio y un armario, y en las normas que acompañan a la oferta. Entre ellas figuran restricciones para fumar, recibir visitas o tener mascotas, además de una descripción de la persona que comparte la vivienda con los posibles inquilinos. Como suele ocurrir en sus vídeos, Pato no se limita a leer el anuncio. Su formación como arquitecta le permite reconstruir el espacio y mostrar, mediante dibujos de la planta y la sección, hasta qué punto los metros disponibles condicionan la vivienda.

Este tipo de análisis se ha convertido en una de las señas de identidad de "Le Petit Patito". Pato selecciona anuncios de viviendas y habitaciones y presta atención a aspectos que pueden quedar ocultos tras las fotografías o la descripción comercial: la distribución, el tamaño real de las estancias, los muebles, las condiciones del alquiler o la relación entre lo que se ofrece y el precio solicitado.

El humor funciona como hilo conductor. En lugar de presentar los anuncios como un listado de datos, la creadora los convierte en pequeñas historias en las que cada elemento de la vivienda puede acabar siendo objeto de una observación irónica.

Su contenido conecta así con una experiencia cada vez más habitual para quienes buscan vivienda: abrir un portal inmobiliario y encontrarse con precios elevados por espacios reducidos o soluciones habitacionales difíciles de imaginar hasta que se ven sobre un plano.

Un contenido que va más allá de los pisos

Aunque los anuncios inmobiliarios de viviendas son el centro de su perfil, Pato ha comenzado también a trasladar esa mirada a otros espacios. El 27 de septiembre, pocos días después de su último análisis de vivienda, publicó un vídeo centrado en un instituto público de la Comunidad de Madrid.

La fórmula es similar, aunque cambia el escenario. La creadora recorre las instalaciones y comenta, con su habitual tono satírico, elementos como las divisiones de las aulas, el mobiliario, la climatización, las mesas calzadas con pelotas de tenis o el estado de algunas zonas del centro.

La vivienda como escenario de una crisis

La vivienda lleva tiempo ocupando un lugar central entre las preocupaciones de quienes buscan independizarse o cambiar de domicilio, especialmente en las grandes ciudades. Pero la sucesión de protestas de estos días ha vuelto a situar el acceso a una vivienda en el centro del debate público, con sindicatos de inquilinos y plataformas reclamando medidas frente a los alquileres, los desahucios y la falta de vivienda asequible.

En el mercado del alquiler, la presión también se ha trasladado a las habitaciones y a las viviendas compartidas, especialmente en las grandes áreas urbanas. En ese escenario, anuncios como el que la influencer analiza en su vídeo de septiembre dejan de ser únicamente una curiosidad de internet y pasan a formar parte de una conversación mucho más amplia sobre cuánto espacio puede permitirse una persona con su salario.