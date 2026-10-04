Infografía | Guía de las nuevas normas de circulación

Nuevas normas para bicicletas, patinetes eléctricos y motos, como el uso obligatorio del casco en determinados casos.

El pasado 1 de octubre entraron en vigor nuevas normas de circulación con el objetivo de mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y conductores. Las medidas afectan especialmente a las vías urbanas e interurbanas.

Nuevas normas de circulación para mejorar la seguridad vial. | La Región

Entre los principales cambios, los vehículos deberán mantener una distancia de seguridad de al menos 5 metros al adelantar a ciclistas y circular con especial precaución en zonas escolares. Además, se establecen nuevas normas para bicicletas, patinetes eléctricos y motos, como el uso obligatorio del casco en determinados casos.

También se refuerzan las medidas de seguridad para los motoristas y conductores, que deberán utilizar elementos de protección adecuados. En las carreteras, los vehículos inmovilizados deberán señalizarse correctamente y se regulan los carriles de emergencia y los adelantamientos.

Estas nuevas normas buscan reducir los accidentes y proteger a los usuarios más vulnerables de la vía, promoviendo una circulación más segura y responsable.