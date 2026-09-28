Estas son las nuevas normas de tráfico para patinetes, bicicletas, motos y peatones que debes conocer

Un usuario de patinete eléctrico circula por una calle de Sevilla sin casco.

La reforma del Reglamento General de Circulación entra en vigor este 1 de octubre con nuevas normas para patinetes eléctricos, bicicletas, motocicletas, ciclomotores, peatones y conductores. Entre las principales novedades están el casco obligatorio para los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) y la fijación de los 15 años como edad mínima para conducirlos.

Patinetes eléctricos

Los usuarios de patinetes y otros VMP deberán cumplir estas condiciones:

Casco de protección obligatorio

Edad mínima de 15 años para conducirlos

Alumbrado siempre encendido

Elemento reflectante obligatorio de noche o con visibilidad reducida

Para quienes utilicen estos vehículos profesionalmente, el reflectante será obligatorio en todo momento

El casco y el incumplimiento de la obligación de llevar elementos reflectantes son infracciones graves sancionadas con 200 euros

Se permite circular fuera de las ciudades por vías segregadas del tráfico de vehículos a motor, como vías ciclistas o carriles bici

Nuevas normas para adelantar a bicicletas

La ley refuerza las normas de seguridad para los ciclistas, con nuevas exigencias para los conductores al adelantarlos

Los conductores que adelanten a ciclistas deberán:

Reducir la velocidad al menos 20 km/h respecto al límite de la vía

En carreteras con más de un carril por sentido, cambiar completamente de carril para realizar el adelantamiento

Se mantienen las exigencias de seguridad y separación lateral durante la maniobra

Además, se eliminan determinadas exenciones del uso del casco para ciclistas en vías interurbanas.

Los ciclistas que trabajen profesionalmente deberán utilizar casco y chaleco reflectante. El incumplimiento de estas obligaciones constituye una infracción grave, con 200 euros de multa.

Cambios para ciclistas en ciudad

En las vías urbanas:

Los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril

Los vehículos a motor deberán mantener una distancia mínima de 5 metros respecto a los ciclistas que circulen delante en el mismo carril

En determinadas vías de un único carril, con límite de 30 km/h o inferior, los ayuntamientos podrán autorizar la circulación en ambos sentidos, previa señalización

Motocicletas y ciclomotores

Las nuevas reglas también afectan a las motos:

Las motocicletas podrán circular por el arcén derecho cuando exista congestión, a un máximo de 30 km/h y cuando el tramo esté señalizado.

En vías interurbanas será obligatorio utilizar guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores.

Será obligatorio utilizar calzado cerrado en todo tipo de vías .

Ambas obligaciones son infracciones graves con una sanción de 200 euros .

Los cascos de los ciclomotores deberán estar homologados , y no únicamente certificados.

Los trabajadores que realicen su actividad profesional en motocicleta deberán llevar chaleco reflectante en todo momento, con una multa de 200 euros por incumplimiento.

Nuevas reglas para el cinturón

La reforma elimina algunas exenciones del uso del cinturón de seguridad que afectaban a:

Conductores de taxis.

Vehículos de distribución de mercancías.

Vehículos destinados a la enseñanza de conducción.

Se mantiene una excepción para determinados pasajeros de ambulancias asistenciales cuando, durante un servicio de urgencia, ocupen el habitáculo destinado al paciente.

Reflectantes obligatorios para peatones

Los peatones que circulen por vías interurbanas durante la noche o con visibilidad reducida deberán utilizar un elemento reflectante.

También cambian las condiciones para adelantar a vehículos que estén inmovilizados por accidente, avería, auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico. Los conductores deberán dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir la velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía.

Nieve, retenciones y carriles de emergencia

En autopistas y autovías, cuando la circulación se vea dificultada por la nieve, estará prohibido adelantar. Los vehículos deberán circular por el carril derecho, dejando libre el izquierdo para los servicios de emergencia y las máquinas quitanieves.

Cuando una retención obligue a los vehículos a circular muy despacio o detenerse, deberán colocarse dejando libre un espacio central para facilitar el paso de la Policía y los servicios de emergencia: el denominado carril de emergencia.

Semáforos y pasos de peatones

En los pasos para peatones regulados por semáforo en vías urbanas, como norma general, la luz ámbar intermitente para vehículos no podrá coincidir con la luz verde para peatones.

La reforma incorpora así nuevas obligaciones para los usuarios más vulnerables de la vía y modifica las condiciones de circulación y adelantamiento para mejorar la seguridad vial.