Instrucciones ante un incendio forestal: qué hacer para protegerse en emergencias como la de Almería

Los incendios forestales representan una de las emergencias más peligrosas durante los meses de calor. La rápida propagación de las llamas, impulsada por las altas temperaturas, el viento y la vegetación seca, puede poner en riesgo a poblaciones enteras en cuestión de horas. Situaciones como la que se vive estos días en Almería han vuelto a poner de relieve la importancia de conocer y seguir las recomendaciones de las autoridades para minimizar los riesgos.

Los expertos insisten en que la prioridad debe ser siempre proteger la vida de las personas. Para ello, resulta fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales y actuar con rapidez cuando los servicios de emergencia emiten instrucciones de evacuación o confinamiento.

Seguir las órdenes oficiales, la principal recomendación

Protección Civil y los cuerpos de emergencia recuerdan que, ante un incendio forestal, las decisiones deben basarse exclusivamente en las indicaciones oficiales. Intentar acercarse al incendio para observarlo o decidir de forma individual cuándo abandonar una zona puede aumentar considerablemente el peligro.

Las autoridades recomiendan prestar atención a los avisos emitidos por el 112, los servicios regionales de emergencias, los ayuntamientos y los organismos encargados de la extinción de incendios.

Qué hacer si se ordena el confinamiento

Cuando el humo o la proximidad de las llamas hacen más seguro permanecer en el interior de una vivienda o edificio, las autoridades pueden decretar el confinamiento de la población.

En estos casos se recomienda:

Permanecer dentro del inmueble.

Cerrar puertas, ventanas y persianas.

Desconectar sistemas de ventilación o aire acondicionado que tomen aire del exterior.

Sellar rendijas por las que pueda entrar humo utilizando paños húmedos.

Mantener el teléfono móvil cargado y seguir la información oficial.

El objetivo es reducir la exposición al humo y evitar desplazamientos innecesarios mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona.

Cómo actuar ante una evacuación

Si las autoridades ordenan evacuar, es importante hacerlo de manera inmediata y siguiendo las rutas establecidas.

Entre las recomendaciones más habituales figuran:

Llevar únicamente los objetos esenciales, como documentación, medicación, agua y teléfono móvil.

Cerrar puertas y ventanas antes de abandonar la vivienda si el tiempo lo permite.

Utilizar exclusivamente los itinerarios señalados por los servicios de emergencia.

Evitar carreteras secundarias, caminos forestales o rutas alternativas no autorizadas.

Los especialistas advierten de que retrasar la salida para recoger pertenencias o intentar regresar a una zona evacuada puede tener consecuencias graves.

Si el incendio sorprende en la carretera

Uno de los escenarios más peligrosos se produce cuando el fuego alcanza vías de circulación o genera grandes columnas de humo que reducen la visibilidad.

En estas situaciones se aconseja:

No atravesar zonas afectadas por llamas o humo denso.

Dar la vuelta si todavía existe una ruta segura.

Permanecer dentro del vehículo si no es posible escapar.

Cerrar ventanillas y sistemas de ventilación.

Detenerse en una zona despejada, alejada de vegetación combustible.

Contactar con el 112 para informar de la ubicación.

Riesgos del humo y recomendaciones al aire libre

El humo puede resultar tan peligroso como las propias llamas. La inhalación de gases y partículas reduce la visibilidad, dificulta la respiración y puede provocar desorientación.

Si una persona se encuentra al aire libre cerca de un incendio forestal, los expertos recomiendan alejarse hacia zonas despejadas, evitar barrancos y laderas por donde el fuego avanza con mayor rapidez y proteger nariz y boca con un paño, preferiblemente húmedo.

No regresar hasta recibir autorización

Una vez controlado el incendio, las autoridades insisten en que no debe regresarse a las viviendas o áreas evacuadas hasta que se autorice oficialmente. Las zonas afectadas pueden presentar riesgos ocultos, como árboles inestables, tendidos eléctricos dañados o focos activos que podrían reactivarse.

La prevención, la información y el cumplimiento de las instrucciones oficiales siguen siendo las herramientas más eficaces para reducir el impacto de los incendios forestales y proteger a la población ante este tipo de emergencias.