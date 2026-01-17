Julio Iglesias asegura que no sintió nunca “tanta maldad”

El cantante Julio Iglesias rechazó ayer, en un comunicado emitido en su cuenta de la red Instagram, las acusaciones de agresión sexual y maltrato que lanzaron contra él dos extrabajadoras a través de varias informaciones publicadas por Eldiario.es y Univisión.

Asegura no haber sentido nunca “tanta maldad”. El comunicado, colgado sobre las cuatro de la madrugada en la citada red social, responde “con profundo pesar” a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en su casa: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.

El cantante asegura que esas acusaciones son “absolutamente falsas” y que le causan “una gran tristeza”. “Nunca había sentido tanta maldad”, exclama, pero advierte de que aún le quedan “fuerzas” para que la gente conozca “toda la verdad” y también para defender su “dignidad ante un agravio tan grave”.

De hecho, en la noche del miércoles se conoció que el cantante había contratado al despacho de abogados del exmagistrado José Antonio Choclán después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abriera esta semana una investigación sobre las acusaciones realizadas por las exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias.

El abogado penalista es conocido también por ejercer la defensa de personas de carácter mediático como el empresario y presunto comisionista del “caso Koldo”, Víctor de Aldama, el futbolista Cristiano Ronaldo o la empresaria Corinna Larsen. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió esta semana diligencias de investigación después de que dos exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias le acusaran de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

Sin imputación real

La investigación se centra en hechos que, según las denunciantes, ocurrieron durante su relación laboral con el artista en distintas propiedades fuera de España. El procedimiento permanece bajo reserva y se encuentra en una fase inicial, según fuentes de la Fiscalía. Por el momento, no ha trascendido ninguna imputación formal ni nuevos pasos concretos en la investigación. El cantante concluyó su comunicado, firmado a mano, asegurando que no puede olvidarse de “tantas y tantas personas queridísimas” que le han mandado mensajes de “cariño y lealtad”: “He sentido mucho consuelo en ellas”.

La Federación Mujeres Jóvenes propone “revisar y retirar los reconocimientos institucionales” a Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual y maltrato por parte de dos trabajadoras en sus mansiones del Caribe. Señalan que mantener estos reconocimientos “transmite un mensaje de que el éxito o la fama pesan más que los derechos de las mujeres” y critican que “cuando se junta dinero y poder, los hombres se creen con el poder de hacer de las mujeres lo que les de la gana”.

“Compromiso con las víctimas”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló que el Gobierno estudia si retirar la Medalla de Bellas Artes otorgada al artista y afirmó: “Nuestro compromiso es con las víctimas, nuestro compromiso es con la igualdad, y en ese sentido, siempre vamos a estar a favor de las mujeres y de las víctimas. Queremos que se investigue, que se conozca exactamente lo que ha ocurrido, y por supuesto que se aplique la ley”, concluyó la ministra.

Por su parte, feministas de la Comisión 8M de Madrid subrayan que “lo importante” no es la retirada de medallas sino “proteger, acompañar y reparar a las víctimas”. Insisten en que “el Gobierno tiene aún mucho trabajo para garantizar el desarrollo normativo que garantice seguridad y salud a las mujeres que ejercen el trabajo en servicios del hogar” y piden “presentar de una vez la ley contra la trata”.

Miranda Rinjsburger, mujer del artista, da un paso al frente y lo apoya públicamente

El mensaje del cantante acumula decenas de comentarios en pocas horas, entre los que destaca uno muy especial: el de su mujer, Miranda Rinjsburger, que dio un paso al frente después de varios días de silencio para mostrar su apoyo incondicional al padre de sus cinco hijos: “A tu lado, siempre” expresó, sin dejar lugar a dudas de que su matrimonio es sólido.

No fue la única, ya que otros rostros conocidos como Colate Vallejo-Nágera (“Fuerza Julio”), Juan Peña (“En momentos complejos, el respeto y la prudencia son fundamentales. Ojalá todo se aclare con serenidad”), quisieron arropar públicamente a Julio, destacando también el apoyo de Ana Obregón.

El Gobierno da “credibilidad” a las denunciantes

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó que el Ejecutivo da “credibilidad” a las denunciantes, al tiempo que recordó que el artista “tiene todo el derecho a defenderse”. Saiz se pronunció después de que Iglesias rechazara, a través de un comunicado en Instagram, las informaciones en las que dos antiguas trabajadoras le acusan de presuntos abusos.

En este contexto, la ministra aseguró que la posición del Gobierno es “siempre al lado de las víctimas” y ha defendido la necesidad de otorgar “credibilidad” a quienes denuncian violencia de género “en este y en cualquier otro caso”, unos hechos que, según ha señalado, han causado “shock” en el conjunto de la ciudadanía. Asimismo, insistió en que el procedimiento debe resolverse en el ámbito judicial. “Esto está en manos de la Justicia, que llegará hasta el final de este asunto”, señaló la portavoz del Ejecutivo. Por último, Saiz reiteró el compromiso del Gobierno con las víctimas de violencia de género, al tiempo que apeló al respeto a los procesos periodísticos y judiciales en curso.