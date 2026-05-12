Los nobel exigen liberar a Narges Mohammadi

Más de 110 premios nobel de distintas categorías exigieron a las autoridades de Irán la liberación “total” e “incondicional” de la activista iraní Narges Mohammadi, laureada con el Nobel de la Paz, tras su traslado el domingo a un hospital de Teherán para recibir tratamiento médico por sus “múltiples enfermedades”. “El acceso a un tratamiento médico oportuno y adecuado no solo es una necesidad humanitaria, sino una obligación fundamental según las normas internacionales de Derechos Humanos y las disposiciones legales nacionales aplicables, que prevén la atención médica y permiten la liberación por motivos médicos en casos de grave riesgo para la salud”, indicaron en un comunicado conjunto publicado por la Fundación Narges Mohammadi.

En este sentido, resaltaron que hay informaciones “fidedignas” que indican que su estado de salud es “crítico”, puesto que presenta graves complicaciones, incluyendo una importante pérdida de peso, presión arterial inestable y síntomas cardíacos graves. “Su situación se desarrolla en un momento en que la población civil de Irán enfrenta el impacto combinado de las crecientes tensiones regionales y la intensificación de la represión interna, lo que genera serias preocupaciones por su seguridad, salud y derechos fundamentales”, señalaron.

“Reafirmamos que toda persona detenida por el ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales tiene derecho a la plena protección de estos, incluyendo el acceso a atención médica adecuada y al debido proceso. Quienes se encuentren detenidos por estos motivos deben ser liberados”, reiteraron. Mohammadi fue arrestada el pasado 12 de diciembre en un acto en memoria del abogado Josrou Alikordi.