Kiko Rivera emite un comunicado urgente sobre su estado de salud: "He vuelto a sufrir un ictus"

Horas después de saltar todas las alarmas al anunciar la suspensión de sus compromisos estivales por un "problema grave de salud", Kiko Rivera ha emitido un comunicado urgente para aclarar la situación y revelar el motivo de su ingreso hospitalario: ha vuelto a sufrir un ictus, un episodio que él mismo ha calificado como "un poco más fuerte" que el que padeció en octubre de 2022.

El artista ha señalado de forma directa al estrés y a la presión mediática constante como factores desencadenantes de este revés de salud, citando los intensos episodios personales vividos en los últimos tiempos por su conflicto con su exmujer Irene Rosales, la reconciliación con su madre Isabel Pantoja o la controversia en torno a la finca Cantora.

A pesar de la seriedad del cuadro, el hijo de la tonadillera ha trasladado un mensaje de calma a sus seguidores confirmando que se encuentra bien, aunque afronta ahora un periodo de rehabilitación para superar algunas pequeñas secuelas. "La vida vuelve a darme una oportunidad y esta vez no pienso desaprovecharla. Ha llegado el momento de poner límites y priorizar mi bienestar", ha aseverado en la nota, donde también ha pedido cautela advirtiendo que solo la información difundida por él o su entorno familiar directo debe ser tenida en cuenta.

El comunicado compartido por Kiko Rivera

Cancelación in extremis en Parada de Amoeiro

Esta parada en seco de su actividad profesional repercute de lleno en la agenda estival gallega. Su actuación estelar en las fiestas de Parada de Amoeiro, fijada para este mismo fin de semana en la provincia de Ourense, ha sido cancelada definitivamente a escasas 48 horas de su subida al escenario.

Con esta decisión, el consistorio y la comisión de fiestas se quedan sin la cita musical del fin de semana debido a la orden médica de paralizar por completo la gira de verano, una medida "difícil pero necesaria" con la que el DJ busca poner su salud por encima de cualquier compromiso profesional.