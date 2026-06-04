El LEGO más grande de la historia es español: así es la réplica de la Sagrada Familia con más de 12.000 piezas

LEGO ha presentado el nuevo set inspirado en la Sagrada Familia, una detallada recreación del emblemático templo diseñado por Antoni Gaudí.

La construcción cuenta con 12.060 piezas, convirtiéndose en el set LEGO más grande jamás comercializado por número de bloques. La compañía explica que el modelo busca reflejar tanto la magnitud como la complejidad arquitectónica de una de las obras más reconocidas del mundo.

Este lanzamiento coincide con la conmemoración del centenario del fallecimiento de Gaudí, y ofrece a los aficionados una experiencia de montaje que reproduce numerosos detalles del monumento barcelonés.

Según LEGO, el set está diseñado para acercar a los constructores al universo creativo del arquitecto catalán y rendir homenaje a una obra que continúa siendo uno de los grandes símbolos de la arquitectura mundial.