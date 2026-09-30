SISTEMAS INFORMÁTICOS
Los líderes tecnológicos alertan de equipos no adaptados para usar IA
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El 84% de los responsables de tecnología (CIOs y CTOs) asegura que las limitaciones de sus infraestructuras informáticas obsoletas han obligado a sus organizaciones a cancelar pilotos o proyectos de inteligencia artificial (IA).
Asimismo, un 93% advierte de que no modernizar los sistemas antes de implantar esta tecnología terminará provocando una crisis de seguridad que afectará a toda la empresa.
Así se desprendió de un estudio elaborado por la compañía de transformación digital GFT Technologies a partir de una encuesta realizada por Wakefield Research a 945 directivos tecnológicos de 19 países, pertenecientes a empresas con una facturación anual mínima de 500 millones de dólares (433,2 millones de euros).
El informe constató un temor generalizado entre los directivos a que la inversión en tecnología esté superando el valor real que puede generar.
En concreto, el 89% de los encuestados está preocupado por la posibilidad de que la inversión global en IA esté creciendo más rápido que el valor empresarial que puede aportar de manera realista, lo que sugiere la posible formación de una “burbuja de IA”.
El estudio reflejó que las recientes interrupciones en el acceso a modelos tecnológicos y la incertidumbre geopolítica están reconfigurando la relación con las grandes tecnológicas.
En este sentido, un 99% de los directivos señala que las posibles restricciones gubernamentales incrementan la necesidad de no depender de un único proveedor de IA.
Como respuesta a este escenario de incertidumbre, un 42% de los encuestados afirma decantarse por construir internamente su propia infraestructura de IA en lugar de recurrir a proveedores externos.
El 91% de los encuestados cree que algunas empresas cotizadas utilizan la adopción de la IA como justificación para realizar ajustes de plantilla cuyo objetivo principal es, en realidad, impulsar el precio de sus acciones.
OpenAI decidió ayer cancelar el lanzamiento de su próximo modelo avanzado de inteligencia artificial (IA) GPT-6.1 Astra, que estaba previsto para el próximo mes de octubre pero se retrasará debido a que presenta problemas de seguridad.
La compañía lanzó GPT-6 Astra a principios de septiembre como su modelo de seguridad más capaz y con más restricciones hasta la fecha, con el que, además, aseguró haber avanzado hacia la inteligencia artificial general (AGI).
Apenas unas semanas después, la tencnológica liderada por Sam Altman pretendía lanzar la evolución de este modelo con la versión GPT-6.1 Astra, que estaba prevista para llegar en los próximos días, durante el mes de octubre.
Sin embargo, OpenAI decidió cancelar este lanzamiento tras identificar problemas de seguridad con el modelo, como recogió The Wall Street Journal. Concretamente, esto se debe a que los investigadores de la compañía hallaron un comportamiento del modelo con “mayores niveles de engaño” que los modelos anteriores. En declaraciones al medio citado, la directora de sistemas de seguridad de OpenAI, Saachi Jain, matizó que el modelo también obtuvo malos resultados en las pruebas de alineación, esto es, las comprobaciones que miden si el modelo sigue las pautas marcadas para ejecutar una tarea o acaba desobedeciendo.
Así, reconoció que GPT-6.1 Astra no siempre fue honesto al informar a los usuarios sobre las acciones que realizó o que omitió. También encontraron comportamientos en los que el modelo avanzaba en una tarea sin pedir permiso.
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