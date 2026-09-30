Los líderes tecnológicos alertan de equipos no adaptados para usar IA

El 84% de los responsables de tecnología (CIOs y CTOs) asegura que las limitaciones de sus infraestructuras informáticas obsoletas han obligado a sus organizaciones a cancelar pilotos o proyectos de inteligencia artificial (IA).

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Asimismo, un 93% advierte de que no modernizar los sistemas antes de implantar esta tecnología terminará provocando una crisis de seguridad que afectará a toda la empresa.

Así se desprendió de un estudio elaborado por la compañía de transformación digital GFT Technologies a partir de una encuesta realizada por Wakefield Research a 945 directivos tecnológicos de 19 países, pertenecientes a empresas con una facturación anual mínima de 500 millones de dólares (433,2 millones de euros).

El informe constató un temor generalizado entre los directivos a que la inversión en tecnología esté superando el valor real que puede generar.

En concreto, el 89% de los encuestados está preocupado por la posibilidad de que la inversión global en IA esté creciendo más rápido que el valor empresarial que puede aportar de manera realista, lo que sugiere la posible formación de una “burbuja de IA”.

El estudio reflejó que las recientes interrupciones en el acceso a modelos tecnológicos y la incertidumbre geopolítica están reconfigurando la relación con las grandes tecnológicas.

En este sentido, un 99% de los directivos señala que las posibles restricciones gubernamentales incrementan la necesidad de no depender de un único proveedor de IA.

Infraestructura propia

Como respuesta a este escenario de incertidumbre, un 42% de los encuestados afirma decantarse por construir internamente su propia infraestructura de IA en lugar de recurrir a proveedores externos.

El 91% de los encuestados cree que algunas empresas cotizadas utilizan la adopción de la IA como justificación para realizar ajustes de plantilla cuyo objetivo principal es, en realidad, impulsar el precio de sus acciones.