La biometría conductual revoluciona la lucha contra el fraude digital

Las estafas digitales son cada vez más sofisticadas, impulsadas por tácticas de ingeniería social, phishing (suplantación de identidad para engañar a la víctima y robarle información confidencial) y la clonación de voz o imagen mediante Inteligencia Artificial, lo que ha demostrado que las contraseñas tradicionales ya no son suficientes para proteger nuestros datos.

Para contrarrestar esta amenaza, la seguridad digital se ha transformado integrando la biometría avanzada y motores antifraude capaces de reaccionar en milisegundos. Uno de los mayores avances es la biometría conductual, una tecnología invisible que va más allá del escaneo de la huella dactilar o el reconocimiento facial tradicional. Este sistema analiza de forma continua el patrón de conducta del usuario, registrando la velocidad de tecleo, la presión ejercida sobre la pantalla, el ángulo con el que se sostiene el teléfono o incluso la forma habitual de mover el ratón.

De esta manera, si un criminal consigue hacerse con tus credenciales o clave de acceso, la plataforma detectará al instante que la forma de interactuar no coincide con tu perfil y bloqueará automáticamente cualquier movimiento sospechoso.

A esta capa se suma la detección de prueba de vida (“liveness detection”), desarrollada para frenar los intentos de suplantación mediante vídeos de alta resolución, máscaras 3D o creaciones “deepfake”.

Mediante el análisis de microexpresiones faciales, la profundidad del rostro y los reflejos de la luz en la retina, la aplicación confirma que hay una persona de carne y hueso presente en ese instante preciso. Paralelamente, los algoritmos de inteligencia artificial antifraude supervisan el contexto de cada operación, evaluando variables como la ubicación geográfica, la red Wi-Fi empleada, el destinatario de las transferencias o el horario habitual del usuario.