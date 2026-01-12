Lista | Equipajes, compensaciones por retraso o elección de asiento: las nuevas líneas rojas de la Eurocámara en la reforma de derechos de pasajeros aéreos

La comisión de Transporte del Parlamento Europeo ha definido este lunes sus líneas rojas en la negociación de la reforma de los derechos de los pasajeros aéreos, una revisión pendiente desde hace más de una década. Los eurodiputados rechazan relajar los umbrales de compensación por retraso y exigen que se mantenga el derecho a embarcar con equipaje de mano sin coste adicional.

Principales puntos de la Eurocámara

Equipaje de mano: Los pasajeros podrán embarcar con una maleta de mano de hasta 100 cm lineales y 7 kg sin pagar extra, en línea con sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) . La propuesta del Consejo solo contemplaba un bulto personal bajo el asiento .

Compensaciones por retrasos: Se mantienen los umbrales actuales de tres horas para retraso, cancelación o denegación de embarque, y se proponen indemnizaciones de 300 a 600 euros , según la distancia del vuelo. Esto contrasta con la propuesta del Consejo, que planteaba retrasos de 4 a 6 horas para indemnización y pagos menores.

Elección de asiento: Se defiende la libre elección de asiento para acompañantes de niños menores de 14 años o personas con movilidad reducida.

Exenciones por causas extraordinarias: Se actualizará la lista de circunstancias que eximen a las aerolíneas (desastres naturales, guerras, condiciones meteorológicas o conflictos laborales imprevistos), que debe mantenerse actualizada por la Comisión para evitar abusos.

Eliminación de tasas extra: Se pide eliminar cargos adicionales, por ejemplo, por correcciones ortográficas en nombres o facturación , y permitir presentar la tarjeta de embarque en formato digital o físico .

Formularios de indemnización: Las aerolíneas deberán proporcionar un formulario único y precompletado para reclamaciones, con canales automáticos de comunicación en un máximo de 48 horas tras la incidencia.

Un proceso estancado

La Comisión Europea presentó la primera propuesta de reforma en 2013, y la Eurocámara fijó su posición un año después. Sin embargo, las diferencias entre los Veintisiete Estados miembros han mantenido la negociación bloqueada durante más de una década. Tras la revisión de Bruselas en 2023 y el mandato consensuado por los 27 en junio de 2025, la Eurocámara ha definido ahora sus posiciones antes de la negociación final.

Con este informe, la Eurocámara marca sus líneas rojas en segunda lectura, dejando claro que no aceptará la relajación de derechos propuesta por el Consejo, asegurando la protección de los pasajeros europeos frente a retrasos, cancelaciones y costes adicionales.