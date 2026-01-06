Lotería del Niño 2026: 45875 es el segundo premio del Sorteo de El Niño

Sorteo de El Niño 2026

Comprueba cuál es el número ganador del segundo premio del Sorteo de El Niño 2026, así como todos sus detalles

Publicado: 06 ene 2026 - 12:18 Actualizado: 06 ene 2026 - 13:44

El Sorteo de El Niño 2026 ha repartido ya su segundo gran premio y la suerte tiene nuevos protagonistas. Si estás buscando la combinación ganadora del segundo premio de la Lotería del Niño 2026, aquí te contamos todo lo que necesitas saber: el número exacto, cuánto dinero toca por décimo y dónde ha caído esta importante dotación económica.

El segundo premio de la Lotería de El Niño 2026: 45875

El número 45875 ha sido el agraciado con el segundo premio del Sorteo de El Niño 2026, dotado con 750.000 euros por serie, lo que equivale a 75.000 euros por décimo antes de impuestos.

El Sorteo Extraordinario de El Niño, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, continúa repartiendo ilusión y millones de euros por toda España tras el primer premio.

¿Dónde ha caído el segundo premio del Sorteo de El Niño 2026?

El segundo premio de la Lotería del Niño 2026, número 45875, se ha repartido en varias localidades del país. A continuación, te mostramos las ciudades y administraciones de lotería donde se ha vendido este décimo afortunado.

Listado de ciudades y administraciones agraciadas

  • Cabañuelas (Las) / Almería PZA. GARCIA LORCA, 5, administración nº 2
  • Barcelona / Barcelona SICILIA, 160-164, administración nº 320
  • Aranjuez / Madrid ABASTOS, 130, administración nº 4
  • Madrid / Madrid ARENAL, 16, administración nº 150
  • O Porriño / Pontevedra RAMON GONZALEZ, 7, administración nº 86205

¿Cuánto dinero toca en el segundo premio y cuánto se lleva Hacienda?

El segundo premio del Sorteo de El Niño 2026 reparte:

  • 75.000 euros por décimo
  • 3.750 euros por euro jugado

Impuestos aplicables

Hacienda aplica un 20% de impuestos sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros exentos, como en el resto de sorteos de Lotería Nacional.

Ejemplo por décimo:

  • Premio bruto: 75.000 €
  • Parte exenta: 40.000 €
  • Base imponible: 35.000 €
  • Impuesto (20%): 7.000 €
  • Premio neto final: 68.000 €

Comprobar el segundo premio del Sorteo de El Niño 2026

Puedes verificar si tu décimo del Sorteo de El Niño 2026 ha sido premiado con el comprobador oficial. Introduce tu número 45875 y confirma al instante si has obtenido premio, incluyendo pedrea y reintegros.

Qué hacer si te toca el segundo premio

Si tu décimo es uno de los agraciados con el segundo premio del Sorteo de El Niño 2026, recuerda:

  • Guarda el décimo en buen estado y firma el reverso.
  • Acude a una entidad bancaria autorizada si el premio supera los 2.000 euros.
  • Mantén la discreción y solicita asesoramiento fiscal para gestionar correctamente el premio.

