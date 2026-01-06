Lotería del Niño 2026: 45875 es el segundo premio del Sorteo de El Niño

COMPROBADOR Y LISTADO
Sorteo de El Niño 2026
El Sorteo de El Niño 2026 ha repartido ya su segundo gran premio y la suerte tiene nuevos protagonistas. Si estás buscando la combinación ganadora del segundo premio de la Lotería del Niño 2026, aquí te contamos todo lo que necesitas saber: el número exacto, cuánto dinero toca por décimo y dónde ha caído esta importante dotación económica.
El número 45875 ha sido el agraciado con el segundo premio del Sorteo de El Niño 2026, dotado con 750.000 euros por serie, lo que equivale a 75.000 euros por décimo antes de impuestos.
El Sorteo Extraordinario de El Niño, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, continúa repartiendo ilusión y millones de euros por toda España tras el primer premio.
El segundo premio de la Lotería del Niño 2026, número 45875, se ha repartido en varias localidades del país. A continuación, te mostramos las ciudades y administraciones de lotería donde se ha vendido este décimo afortunado.
El segundo premio del Sorteo de El Niño 2026 reparte:
Hacienda aplica un 20% de impuestos sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros exentos, como en el resto de sorteos de Lotería Nacional.
Ejemplo por décimo:
Puedes verificar si tu décimo del Sorteo de El Niño 2026 ha sido premiado con el comprobador oficial. Introduce tu número 45875 y confirma al instante si has obtenido premio, incluyendo pedrea y reintegros.
Si tu décimo es uno de los agraciados con el segundo premio del Sorteo de El Niño 2026, recuerda:
Usa este comprobador del Sorteo de El Niño para saber rápidamente si tu número ha sido premiado
