Madrid, una ciudad blindada para la visita papal en junio

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunció este jueves que la visita del papa León XIV a la capital contará con “la mayor movilización policial nunca vista” en España. Los detalles definitivos del dispositivo se conocerán tras la Junta de Seguridad prevista para el 25 de mayo. El pontífice visitará el país del 6 al 12 de junio y acudirá también a Barcelona y Canarias.

Las previsiones apuntan a la asistencia de unas 500.000 personas a la vigilia con jóvenes en la plaza de Lima y cerca de un millón a la misa y procesión del Corpus Christi en Cibeles. Martín calificó la visita como un “desafío importante”, y aseguró que el Gobierno “estará a la altura”.

La reunión preparatoria celebrada en la Delegación del Gobierno contó con representantes del Ejecutivo central, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, Conferencia Episcopal y empresas de transporte. Entre las medidas previstas destaca el refuerzo ferroviario de Renfe con dos millones de plazas adicionales y más servicios de media distancia y Avant.

La visita también provocará cambios en la movilidad, con cierres de estaciones de Metro y Cercanías próximas a los actos y desvíos de líneas nocturnas de autobús. Además, se habilitarán aparcamientos disuasorios para los cientos de autobuses de peregrinos que llegarán a Madrid desde distintos puntos de España y Europa.

Refuerzo de servicios

El operativo incluirá un refuerzo de los servicios sanitarios y de emergencias, así como controles en los accesos a las principales zonas de concentración de fieles. Las autoridades también trabajan en un plan específico de coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil, Samur y Protección Civil ante la elevada afluencia prevista durante todo el fin de semana. Las compañías telefónicas reforzarán la cobertura móvil para evitar problemas de comunicación en los actos multitudinarios. En el ámbito cultural, Madrid celebrará la iniciativa “Noche en Blanco y Amarillo”, que ampliará horarios y permitirá el acceso gratuito a espacios como el Museo del Prado o el Reina Sofía.

La policía de Madrid advierte que no está garantizada la protección del papa

Los principales sindicatos de la Policía Municipal de Madrid advirtieron de que “no se puede garantizar adecuadamente” la seguridad durante la visita del papa León XIV, prevista del 6 al 9 de junio, debido a la falta de efectivos y a la dependencia de agentes voluntarios para cubrir el dispositivo.

CPPM, CSIT, UPM y UGT denunciaron que el Ayuntamiento mantiene bloqueada la negociación de un nuevo convenio, lo que ha generado un “creciente malestar” en la plantilla y una menor participación en servicios extraordinarios. Los sindicatos temen que vuelva a recurrirse a jornadas maratonianas para reforzar los eventos multitudinarios.

Sánchez se reunirá antes con el pontífice en Roma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará al Vaticano el próximo 27 de mayo para reunirse por primera vez con el papa León XIV antes de la visita oficial del pontífice a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio. El papa visitará Madrid, donde será recibido por los reyes y por Sánchez en Moncloa, además de protagonizar una visita sin precedentes al Congreso de los Diputados. Después se desplazará a Barcelona, con una parada en la cárcel de Brians, y finalizará su recorrido en Canarias con varios actos centrados en el drama migratorio.

El Gobierno había solicitado hace un año una audiencia con el nuevo pontífice, una petición que ahora se hará efectiva tras las reuniones que Sánchez mantuvo anteriormente con Francisco sobre Oriente Próximo y la crisis migratoria. A la misa de inicio del pontificado de León XIV acudieron los reyes, Felipe VI y Letizia, junto a las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro Félix Bolaños y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez no asistió al acto porque coincidía con un viaje oficial a Bagdad.

La visita apostólica del papa incluirá encuentros institucionales, actos religiosos y eventos sociales en varias ciudades españolas, en lo que será uno de los desplazamientos internacionales más relevantes de León XIV desde el inicio de su pontificado. Además, el viaje estará marcado por mensajes vinculados a la migración, la paz y la situación social en Europa.