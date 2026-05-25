Manos Unidas recuerda que la guerra dispara el hambre mundial

Su presidenta, Cecilia Pilar Gracia, aseguró que “mientras la comunidad internacional no entienda que la paz es condición necesaria para la seguridad alimentaria, el Hambre Cero seguirá siendo un espejismo”.

La ONG reaccionó así al Informe Global sobre las Crisis Alimentarias 2026, que revela que 266 millones de personas en 47 países sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 2025, el doble que hace una década. La organización denunció que, mientras aumentan las necesidades, la financiación internacional retrocede y millones de personas siguen dependiendo de la ayuda humanitaria.

La ONG alertó de que viven el mayor nivel de violencia desde la Segunda Guerra Mundial, con 59 conflictos armados

António Guterres afirmó que los conflictos siguen siendo “la principal causa” del hambre y recordó que en 2025 se produjeron situaciones de hambruna en Gaza y Sudán del Sur. Desde Manos Unidas explicaron que las guerras destruyen cultivos, bloquean mercados y obligan a millones de personas a desplazarse. La ONG también alertó de que el mundo vive el mayor nivel de violencia desde la Segunda Guerra Mundial, con 59 conflictos armados, y lamentó que la inversión en construcción de paz represente solo el 0,52% del gasto militar global. “Declarar la guerra al hambre es un imperativo moral”.

Además, reclamó una respuesta internacional “real, audaz y coordinada” para evitar que el hambre se normalice como consecuencia de los conflictos. También insistió en la necesidad de reforzar el desarrollo, proteger a la población civil y apoyar sistemas alimentarios sostenibles en los países más vulnerables.