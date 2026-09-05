Así es el mapa que cambia la imagen del mundo con el OK de la ONU: África es 14 veces más grande que Groenlandia

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes una resolución para promover el abandono de la tradicional proyección de Mercator y fomentar el uso de mapas que representen con mayor precisión el tamaño real de los continentes. La iniciativa, presentada por Togo y respaldada por la Unión Africana, apuesta especialmente por la proyección Equal Earth.

La resolución salió adelante con 164 votos a favor, uno en contra (el de Estados Unidos) y seis abstenciones. El texto señala que las distorsiones de tamaño de los continentes heredadas de la historia han contribuido a generar percepciones erróneas del mundo y, en particular, a una "minimización simbólica de África en el imaginario colectivo".

El documento aprobado por Naciones Unidas subraya la necesidad de impulsar representaciones cartográficas del planeta "más precisas y científicamente fundamentadas". Además, anima a los Estados miembros, organizaciones internacionales y otras entidades a adoptar la proyección Equal Earth, diseñada para mantener las proporciones relativas de las distintas regiones del planeta.

¿Por qué la ONU quiere sustituir el mapa de Mercator?

La proyección de Mercator fue diseñada en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator con un objetivo fundamental: facilitar la navegación. Su principal característica es que permite representar determinadas rutas marítimas de forma especialmente útil para los navegantes.

Sin embargo, esta proyección genera una distorsión cada vez mayor cuanto más se aleja una zona del ecuador. Como consecuencia, territorios situados en latitudes altas aparecen representados con un tamaño mucho mayor del que tienen realmente.

Uno de los ejemplos más conocidos es Groenlandia, que en los mapas de Mercator puede parecer similar en tamaño a África. En realidad, África es aproximadamente 14 veces más grande que Groenlandia.

La misma distorsión afecta a otras zonas del planeta, como América Latina y el sur de Asia, que aparecen visualmente más pequeñas en comparación con territorios situados en latitudes más elevadas.

Equal Earth, el mapa que busca representar mejor el tamaño de los continentes

Frente a Mercator, la resolución de Naciones Unidas recomienda prestar atención a la proyección Equal Earth, presentada en 2018.

Este modelo cartográfico está diseñado para conservar de una manera mucho más fiel las proporciones de superficie entre los distintos territorios. El resultado es una representación en la que África, América Latina y otras regiones aparecen con un tamaño más acorde con su superficie real.

La diferencia resulta especialmente llamativa cuando se comparan ambas proyecciones. Mientras Mercator exagera visualmente las regiones próximas a los polos, Equal Earth busca ofrecer una visión más equilibrada de la superficie terrestre.