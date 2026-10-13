Mar Benavides Prol, creadora de Nos Seus Pés: "Animo a la gente a involucrarse en proyectos comunitarios y solidarios"

Mar Benavides Prol (1997) es la creadora de un festival solidario para las personas refugiadas que celebra los días 16, 17 y 18 de octubre su octava edición en el concello de O Grove, en la provincia de Pontevedra. Nos Seus Pés es más que una ocasión para disfrutar de buena comida y buena música en directo; es una oportunidad para sacar lo mejor de las personas voluntarias y tejer redes vecinales fortaleciendo la comunidad.

Pregunta. ¿Cómo nace Nos Seus Pés?

Respuesta. La historia empieza porque en 2016, como tenía el mes de agosto de vacaciones, decidí ir de voluntaria a un campo de refugiados a Atenas. Encontré la iniciativa de la ONG Proyect Elea en Facebook. Gestionábamos gran parte de lo que son las tareas y responsabilidades del campo de refugiados de Eleonas. El problema que detecté era que la ONG se sustentaba sin apoyo público en base a donaciones privadas, y había dinero para comida, ropa y alguna actividad, pero no para hacer una pequeña escuela e ir desarrollando algún proyecto cultural con la gente que estaba allí. Una vez que volví a O Grove ya venía con la idea de organizar algo para recaudar fondos. Ahí empezó todo.

P. ¿Contaste con apoyos para empezar el proyecto?

R. Sí, con muchas personas, como mi amiga Emma. Alberto Agrelo, voluntario de la ONG ProemAID y Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau, fueron pilares esenciales. Se propuso al alcalde mantener las las dos carpas de la Festa do Marisco una semana más para contar con infraestructura. Por eso se celebra siempre el tercer fin de semana de octubre. Y a partir de ahí todo fue organizar a los vecinos.

P. ¿Cómo se organiza un festival así?

R. Pues sobre todo siendo transparentes. Ir sin muchas florituras a la hora de hablar con la gente, ¿no? Quizás conocía a alguien de Facebook y decía: “Bua, esta chica mola un montón y siempre hace cosas chulas, voy a hablarle”. Fue todo echarle cara y adaptarse a las circunstancias. Y también que tengo la suerte de contar con gente que está muy implicada y es muy resolutiva, básicamente. Otra cosa esencial es escuchar las ideas de los demás, aunque a veces no gusten.

P. ¿Hay algo que te haga sentir especialmente orgullosa de todo esto?

R. A nivel personal, evidentemente. Cómo se implica mi madre, mi padre, mi tío... Eso para mí es un orgullo profundísimo. Y después, creo que lo que más orgullo me hace sentir es ver la gente tan diferente que hay participando en el proyecto, ¿no? A lo mejor hay gente que participa y colabora en este festival que tiene ideas bastante racistas. Solo el pensar que les puedes generar una disonancia cognitiva entre lo que están haciendo y lo que muchas veces piensan, pues eso para mí es una satisfacción (ríe). O que durante ese mes o esa semana o ese día en las casas se hable de lo que sufren las personas refugiadas, aunque sea por un instante. Para mí esa visibilidad, saber por qué hacemos esto, es lo más importante.

P. ¿Qué te gustaría transmitir a las personas de otros concellos y provincias?

R. No solo animaría a la gente a acercarse a O Grove; animaría a la gente a involucrarse en proyectos comunitarios, solidarios y culturales en general. Por lo que se crea cuando se está con el resto de tus vecinos haciendo algo. Por lo importante que es crear espacios significativos, donde opinar y participar. Lo importante que es para la sociedad. No siempre hay que crear un proyecto, a veces llega con dar un pequeño paso y unirse a ellos.