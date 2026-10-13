Un día como hoy de 1307, en Francia, los Caballeros Templarios son entregados a traición a la Inquisición Católica, y arrestados esa misma noche. Siete años más tarde, el 18 de marzo de 1314, se pondría fin a la orden con la ejecución de su gran maestre, Jacques de Molay.

Los Templarios o la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, fue una poderosa orden militar cristiana de la Edad Media

Los Templarios o la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, fue una poderosa orden militar cristiana de la Edad Media. Entre sus muchas actividades destacan la creación de una estructura económica y financiera que podría ser el principio de los bancos, la construcción de numerosas fortificaciones por todo el Mediterráneo y Tierra Santa y, sobre todo, su activa participación militar en las cruzadas.

Los Templarios estuvieron activos durante casi dos siglos y tras la pérdida del dominio de Tierra Santa fueron perdiendo poder y terminaron desapareciendo casi por completo. Hay teorías que dicen que la Orden nunca dejó de existir y son innumerables las historias misteriosas y conspiratorias creadas alrededor de esta orden. También la literatura y el cine se han hecho eco de muchas aventuras sobre esta congregación.

Propina: Martes 13

La connotación negativa que se le adjudica al martes 13 está rodeada de supersticiones. A menudo, alrededor del mundo las personas sufren ante la llegada de un martes 13 un temor ingobernable y padecen de trezidavomartiofobia, una patología en la que en días como estos sufren de ansiedad, miedo e inseguridad.

En las culturas anglosajonas se ha trasladado al viernes 13, mientras que en Italia es el viernes 17. Y aquí es martes 13 que, desde tiempos inmemoriales, parece estar relacionado con creencias religiosas, mitológicas y leyendas históricas.

“En 13 martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes”, dice el antiguo refrán que ilustra en parte la superstición. En días como estos muchos evitan realizar actividades importantes porque lo consideran de mal augurio. Pero ¿de dónde viene la aversión a la fecha?

Marte era el dios romano de la guerra, por lo cual el martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia y trece eran los asistentes a la última cena de Jesús: doce apóstoles y él. A Judas, el traidor, se le considera el número 13. Además, es en el capítulo 13 del Apocalipsis donde se habla de “la bestia de siete cabezas”.

En el Kabbalah judío también se habla de 13 espíritus malignos, y en la mitología nórdica, Loki, el dios del mal, es el decimotercer invitado a una cena de dioses. En el tarot, la carta que se asocia a la muerte lleva el número 13.

Ambas convicciones (la del día y la de la cifra) se combinaron, tal vez por primera vez, el martes 13 de abril de 1204, cuando cayó Constantinopla en la Cuarta Cruzada.