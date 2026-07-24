El mayor premio de la Cruz Roja, dotado de tres millones de euros, cae en Galicia

Esta ciudad de Galicia ha repartido el primer premio, el de mayor cuantía del Sorteo de Oro de Cruz Roja,

El primer premio del Sorteo de Oro de Cruz Roja, dotado con tres millones de euros, ha correspondido al número 42.022 de la serie 017 y ha sido distribuido en Lugo. El sorteo, celebrado este viernes en Granada, reparte más de 23.400 premios por un valor superior a siete millones de euros.

Por otro lado, el segundo premio, de un millón de euros, ha recaído en el número 13.959 de la serie 036, mientras que el tercer premio, dotado con 500.000 euros, ha correspondido al número 25.121 de la serie 057.

Los tres cuartos premios, dotados con 250.000 euros cada uno, han ido para el número 40.693 de la serie 128, el 67.731 de la serie 120 y el 97.573 de la serie 006. Por su parte, los tres quintos premios, de 100.000 euros cada uno, han recaído en los números 95.498 de la serie 027, 48.352 de la serie 001 y 08.370 de la serie 074.

Como novedad este año, también han resultado premiados con 12 euros los boletos cuyas tres últimas cifras coinciden con las del primer premio. Además de los cinco premios principales, se han repartido miles de premios adicionales para boletos con la misma numeración y distinta serie, así como para aquellos que coinciden en las cuatro últimas cifras, con diferentes cuantías.