La mejora del aire acelera el desarrollo pulmonar infantil

Las mejoras en la calidad del aire logradas tras la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ULEZ) de Londres están fuertemente asociadas a una aceleración en el crecimiento pulmonar de los niños, según una investigación liderada por la Universidad Queen Mary de Londres en colaboración con el Imperial College y las universidades de Oxford, Cambridge, Edimburgo y Sur de California. El trabajo, publicado en la revista The Lancet Public Health y financiado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención de Inglaterra, concluye que las políticas de aire limpio pueden restaurar el desarrollo respiratorio previamente mermado por la polución.

Para evaluar el impacto real de la medida, los científicos monitorizaron durante cinco años —entre 2018 y 2022— a más de 3.400 niños de entre 6 y 9 años procedentes de 84 escuelas de la capital británica y de Luton, localidad utilizada como grupo de control por presentar una mezcla similar de contaminantes de tráfico pero sin restricciones ambientales. Las mediciones iniciales previas a la ULEZ constataron que los menores residentes en Londres presentaban unos pulmones significativamente más pequeños que los de Luton, una carencia directamente vinculada a la exposición prolongada al tráfico rodado.

El seguimiento médico evaluó la salud respiratoria midiendo el volumen espiratorio forzado en un segundo (VEF1) en relación con los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2). Los datos revelaron que, a medida que disminuyó la presencia de NO2 tras la puesta en marcha de la ULEZ, el VEF1 de los niños londinenses experimentó un aumento adicional de 10 ml por año respecto al grupo de control. Al término del periodo de estudio de cinco años, la capacidad pulmonar de los menores de Londres se había igualado a la de los residentes en Luton, reduciéndose la proporción de niños con función pulmonar deteriorada del 14% al 9%.

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Los autores del informe destacan la trascendencia de estos resultados para la salud pública, recordando que la falta de desarrollo pulmonar completo en la infancia eleva el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, metabólicas y patologías respiratorias crónicas como el asma o la EPOC en la edad adulta. La evidencia obtenida respalda la eficacia de implantar zonas de aire limpio a gran escala como una herramienta clave para proteger el desarrollo infantil a largo plazo.