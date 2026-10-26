Microsoft abre un plan de salidas voluntarias para recortar una cuarta parte de su plantilla

LA DESINFORMACIÓN
Que una mentira parezca una verdad depende de usted
60.000 EMPLEADOS
Microsoft ha puesto en marcha una nueva Oferta de Salida Voluntaria (OVV) para parte de su plantilla en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e India. El programa podría llegar a unos 60.000 empleados, alrededor del 27% de los 223.000 trabajadores que tiene la multinacional en todo el mundo, aunque no supone un recorte confirmado de ese porcentaje.
La iniciativa está dirigida a empleados de nivel 70 o inferior, entre los que se incluyen directores sénior e ingenieros, y excluye a los cargos ejecutivos de alta dirección. Las condiciones serán similares a las de la indemnización por despido habitual en la compañía, según ha informado un portavoz a Business Insider.
Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de Microsoft, ha explicado que se trata de un programa voluntario y limitado en el tiempo. Los trabajadores que cumplan los requisitos recibirán un correo electrónico con un enlace a los detalles de la oferta.
La responsable de Recursos Humanos ha precisado que el programa no estará disponible en todas las áreas de la compañía. La participación dependerá de las prioridades de cada negocio, los compromisos con los clientes y las necesidades de personal.
La iniciativa, según Coleman, busca ofrecer más flexibilidad a los empleados y facilitar nuevas oportunidades profesionales mediante apoyo financiero y recursos para planificar su carrera.
De acuerdo con una fuente conocedora de la situación citada por CNBC, alrededor de 60.000 trabajadores podrían reunir los requisitos para acogerse a la propuesta. Sin embargo, algunos equipos de marketing, ventas e ingeniería habrían decidido no participar.
La nueva oferta llega después de que Microsoft pusiera en marcha en abril su primer programa de jubilación voluntaria, dirigido al 7% de sus trabajadores en Estados Unidos, lo que equivalía a unos 8.750 empleados.
La compañía no ha confirmado que los 60.000 trabajadores potencialmente elegibles vayan a abandonar sus puestos. La cifra corresponde al alcance máximo estimado del programa, cuya participación dependerá de la decisión de cada empleado y de las condiciones aplicables en su área de trabajo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LA DESINFORMACIÓN
Que una mentira parezca una verdad depende de usted
CRÓNICAS DE AGORA E SEMPRE
Julio Tizón Diz, un pintor sen palabras
Lo último
PLAYA DE Galiñaceiro
Encuentran el cadáver de un hombre en una playa de Muros
LISTA PARA TODA GALICIA
Estos son los candidatos de Frente Amplio al Congreso y al Senado por Ourense
NOCHE DE MISTERIO Y TERROR
Atrévete al “Claustro das ánimas” en Celanova