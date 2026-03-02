El Mobile World Congress (MWC) arranca con la mira en las tendencias del futuro

El Mobile World Congress (MWC) empezó su vigésima edición en Barcelona, con el objetivo de superar los 100.000 visitantes y centrarse en la soberanía digital, las tecnologías satelitales y el horizonte del 6G. El congreso se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat, y se espera que genere un impacto económico de 585 millones de euros, un 4,3 % más que la edición anterior.

Entre las novedades destacan Nuevas Fronteras, una zona en el Hall 6 dedicada al espacio con la participación de SpaceX y Starlink; Airport of the Future, un área sobre aviación fuera del recinto; y CircuitX, sobre movilidad inteligente en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Lara Dewar, directora general de Marketing de GSMA, agradeció la hospitalidad de Barcelona y recordó que el congreso posicionó a la ciudad como “hub tecnológico mundial”.

El ceo de GSMA, John Hoffman, aseguró que el contrato con Barcelona finaliza en 2030 y se prorrogará si ambas partes lo desean: “Si algo funciona, no lo toques”. En el Hall 6, Nuevas Fronteras acercará al público al espacio con tecnología satélite, cuántica e inteligencia artificial, contando con la presencia de Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, y Michael Nicolls, vicepresidente de ingeniería de Starlink.

Fuera del recinto, Aviation of the Future abordará la innovación en transporte aéreo con socios como Airbus y Outsight. También regresan 4YFN y Talent Arena: el primero enfocado en startups, emprendedores e inversores, y el segundo en talento digital, con más de 160 sesiones de contenido, 45 workshops y 5 hackatones para unos 22.000 profesionales y universitarios. El 4YFN contará con un ticket específico de 399 euros y 20 startups se presentarán ante inversores con capacidad de inversión de 60.000 millones de euros.

Israel y Palestina presentes

El MWC 2026 acoge tanto a empresas israelíes como palestinas. La Asociación Palestina de Empresas de Tecnología de la Información trae 11 entidades de Gaza y Cisjordania, con un papel destacado en el 4YFN, mientras que la participación israelí se mantiene pese a las amenazas de boicot. Esta diversidad busca fomentar el intercambio de innovación tecnológica y la colaboración internacional en telecomunicaciones.

De cara al futuro, GSMA planea el Hall Zero, que añadirá 60.000 m² al recinto y elevará la superficie total a 300.000 m², aunque no estará disponible hasta mediados de 2027, por lo que se utilizará por primera vez en la edición de 2028, ampliando la capacidad para nuevos proyectos y exhibiciones. Además, se espera que este espacio permita crear áreas temáticas adicionales, más zonas de networking y salas dedicadas a la formación y capacitación de profesionales.

En conjunto, el MWC 2026 reafirma su posición como el mayor congreso mundial de telefonía y tecnología, consolidando a Barcelona como referente global para empresas, startups e inversores que buscan estar a la vanguardia de la innovación tecnológica.

El rey cree que la tecnología debe “formar parte de un marco ético”

El rey Felipe VI inauguró la edición 2026 del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, donde subrayó que la tecnología “debe siempre formar parte de un marco ético” y servir “no para la exclusión, sino para el desarrollo, y no para la confrontación, sino para la paz”. Durante la tradicional visita inaugural, el monarca recorrió distintos espacios del congreso, incluyendo el Hall 6 de la Mobile World Capital Barcelona, el estand de la Generalitat, el Pabellón de España y los estands de GSMA y operadoras como Telefónica, Orange y Vodafone, donde conoció proyectos de innovación tecnológica.

En su discurso en la cena oficial previa al inicio del MWC, Felipe VI destacó que la conectividad debe ir más allá del avance técnico y convertirse en “palanca de progreso, cohesión y bienestar”, y que el progreso debe medirse por su contribución a la libertad, la dignidad humana y la convivencia entre los pueblos. Además, señaló que la inteligencia artificial (IA) “está redefiniendo procesos, modelos de negocio y perfiles profesionales” y que “demanda comprensión, adaptación y responsabilidad”, instando a los innovadores a prever riesgos y asegurar que la tecnología sirva al bien común.

La inauguración contó con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.