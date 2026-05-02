Muere el diseñador José María Cruz Novillo, autor de los logos de Correos, Renfe o PSOE

El diseñador José María Cruz Novillo, creador de identidades corporativas e institucionales que forman parte de la historia reciente de España, falleció este sábado a los 89 años de edad, según ha informado el medio especializado Gràffica.

Nacido en Cuenca en 1936, Cruz Novillo inició su trayectoria profesional en 1958 en Publicidad Clarín. En 1965 fundó su propio estudio, desde el cual desarrolló una producción gráfica que abarcó desde el ámbito empresarial hasta el político y el artístico.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran los logotipos de empresas públicas y privadas como Correos, Renfe, la Policía Nacional, el Tesoro Público, El Mundo, COPE, Diario 16, El Economista, Banco Pastor, Endesa, y la Fundación ONCE.

Logotipo de Correos creado por Cruz Novillos. | Europa Press

En el ámbito institucional, fue el autor de la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid, mientras que en el plano político diseñó el emblema del puño y la rosa del PSOE.

Asimismo, su labor se extendió al sector financiero con el diseño de las series de billetes de pesetas emitidas por el Banco de España entre 1978 y 1985.

En el ámbito cultural, firmó la cartelería de películas de referencia del cine español, entre ellos los de El espíritu de la colmena, El sur, La escopeta nacional, Los lunes al sol, Barrio o Deprisa, deprisa.

Logo del PSOE diseñado por Cruz Novillos. | Europa Press

Fue también pintor, escultor, grabador y artista interesado por el color, el sonido y el tiempo. Desde los años noventa desarrolló sus obras `cronocromofónicas` una línea de investigación artística en la que combinaba duración, color, sonido y estructura.

Reconocido como artista multidisciplinar, su carrera fue distinguida con el Premio Nacional de Diseño en 1997 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2012. Fue también miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y recibió el premio Laus de Honor en 2023.

Cartel de Los Lunes al Sol diseñado por Cruz Novilos. | Archivo

Su figura fue reivindicada por el documental El hombre que diseñó España (2019), dirigido por Andrea G. Bermejo y Miguel Larraya. En su etapa final, mantuvo su actividad profesional a través del estudio Cruz más Cruz, junto a su hijo Pepe Cruz.