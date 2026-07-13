Muere Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, "de forma repentina e inesperada" tras superar un cáncer de sangre

El actor Sam Neill, reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, ha muerto a los 78 años, según ha informado su familia. El intérprete, que había superado un cáncer de sangre, murió de forma "repentina e inesperada".

Con una trayectoria de más de cinco décadas y cerca de 150 papeles en cine y televisión, Neill destacó por su versatilidad, participando en grandes producciones, dramas históricos, cintas de terror y comedias.

Su papel más icónico llegó en 1993 con Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg, donde dio vida a un paleontólogo convertido en héroe frente a los dinosaurios. Ese mismo año también protagonizó El piano, la aclamada película de Jane Campion que obtuvo la Palma de Oro en Cannes y tres premios Óscar.

En televisión dejó igualmente una huella destacada con trabajos en series como Los Tudor, Reilly: As de espías (que le valió una nominación al Globo de Oro), The Twelve y Peaky Blinders, donde interpretó al inspector Chester Campbell.

Nacido en Omagh (Irlanda del Norte) en 1947, se trasladó junto a su familia a Nueva Zelanda durante su infancia. Tras abandonar los estudios de Derecho, descubrió su vocación por la interpretación y comenzó su carrera profesional en el teatro. Su salto a la fama llegó con la película neozelandesa Perros de presa (1977).

Con su fallecimiento, el cine pierde a uno de sus rostros más reconocibles y a un actor que marcó a varias generaciones de espectadores con algunos de los personajes más recordados de la gran pantalla.